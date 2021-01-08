После развода Полина Гагарина наслаждается с новым возлюбленным на Мальдивах

Полина Гагарина снимает виллу за 300 000 в сутки

Полина Гагарина, успевшая развестись за несколько дней до Нового года, сейчас наслаждается отпуском на Мальдивах, где снимает виллу за 300 000 в сутки. Туда, несмотря на запрет бывшего мужа Дмитрия Исхакова, звезда улетела с детьми и, по слухам, новым избранником - саунд-продюсером Владимиром Чиняевым, известным под псевдонимом Чинконг. В отличие от фотографа Исхакова, он человек из шоу-бизнеса: в его окружении - DJ Smash, "Дискотека Авария", Александр Ревва, группа "Винтаж", Олег Газманов, Нюша, Алексей Воробьев, Лена Темникова и другие артисты, с которыми Чиняев дружит и записывает хиты.

Однако, близость к звездам, судя по всему, не обеспечила музыканту финансового благосостояния. По крайней мере, с заработками Гагариной (по данным Forbes, это 5-6 млн долларов в год) его доходы вряд ли могут сравниться.

Владимир Чиняев зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, который занимается деятельностью в области исполнительских искусств (так на языке юрлиц именуется все, что связано с шоу-бизнесом), производством видеофильмов и радиовещанием. Кроме того, у Чиняева есть своя компания "Чинконг Продакшн": это, видимо, студия звукозаписи. По документам эта организация погрязла в убытках: лучший финансовый результат за год - минус 4000 рублей, худший - минус 162 000 (последние данные тоже отрицательные: минус 36 000 рублей). Еще одно ООО, основанное Чиняевым, - "Триллион" - не оправдало своего названия и закрылось спустя три года существования, не принеся дохода.

Как выяснил сайт kp.ru, новый друг Гагариной прописан в подмосковном поселке Отрадное. Видимо, в конце года продюсер был так занят, что не успел к 1 декабря рассчитаться с налогами. За жилье Владимир Чиняев задолжал 2500 рублей, за автомобиль - 23 500 (из-за пени сумма долга ежедневно растет). В автопарке продюсера одна-единственная машина: черный "Ленд Ровер Дискавери" 2014 года выпуска.

Говорят, бойфренд певицы до недавнего времени был женат и имеет двоих детей. Однако, судя по открытым источникам (сайтам районных и мировых судов), продюсер официально так и не развелся. Ведь если его детям меньше 18 лет, разойтись через ЗАГС тихо-мирно по закону нельзя: только через суд.

Напомним, слухи о новом романе Гагариной появились летом прошлого года, когда Полину застукали мило беседующей и обнимающейся с саунд-продюсером в районе люксового аутлет-центра на Новой Риге. Говорят, осенью, отдыхая в Турции, певица тоже взяла с собой нового бойфренда.

Чиняев и Гагарина начали сотрудничать в 2017 году, а в 2020-м звезда выпустила песню "Небо в глазах", где Чинконг не только выступил саунд-продюсером, но и принимал участие в написании самой композиции, которую Полина, кстати, назвала очень личной.

Между тем, в шоу-бизнесе шепчутся, что звезда вновь выбрала мужчину не своего уровня. Мол, музыканту, как и бывшему мужу-фотографу, могут быть очень выгодны связи и финансовые возможности поп-дивы. А ведь с супругом Гагарина, говорят, развелась именно из-за денег.

- Когда в первый раз ты ошибаешься в замужестве, во второй раз ты не выбираешь такого же человека. Она, получается, два раза наступила на одни и те же грабли, - высказалась о новом избраннике Гагариной продюсер Олеся Сазыкина.

Однако, сама звезда, похоже, не заморачивается подобными предрассудкам. Из отпуска Полина публикует красивые кадры, на которых выглядит абсолютно счастливой.

- Только вперед, оставляя позади все невзгоды, - подписала артистка очередной пляжный снимок, намекнув, что мнение злопыхателей ее не интересует.