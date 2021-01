Ким Кардашьян встречается с Ван Джонсом? Почему Интернет думает, что они уже пара

Предполагается, что Ким и Ван Джонс встретились в 2018 году на саммите по реформе уголовного правосудия Rolling Stone

Слухи о том, что Ким Кардашьян разводится с Канье Уэстом, вызвали пожар в Интернете за последние 24 часа, но может ли мама четырех детей уже двигаться дальше?

Ким Кардашьян встречается с Ван Джонсом?

Согласно некоторым безумным интернет-теориям, Ким Кардашьян встречается с Ван Джонсом, комментатором CNN, автором и юристом.

52-летний Джонс, настоящее имя которого Энтони Кэпел Джонс, завершил свой развод в 2019 году после разрыва с женой Яной Катер годом ранее.

Ким, которая в настоящее время учится на юриста, как сообщается, познакомилась с Джонсом благодаря своей активистской работе, борющейся за тюремную реформу. Предполагается, что Ким и Ван Джонс встретились в 2018 году на саммите по реформе уголовного правосудия Rolling Stone.

В следующем году пара вместе с рядом других адвокатов встретилась с президентом Трампом, чтобы добиться освобождения из тюрьмы Элис Мари Джонсон.

Предположение о том, что Ким может уйти от Канье с Ван Джонсом, похоже, в первую очередь возникло из вирусного TikTok, теоретизирующего причины раскола Кимье.

TikToker и ведущая подкастов Тефи Пессоа поделилась со своим 350 000 последователем скриншотами анонимного электронного письма, отправленного на страницу сплетен в Instagram, Deux Moi утверждала, что слухи о разводе верны и что Ким уже встречается с кем-то другим.

Хотя имя нового кавалера Ким отредактировано на оригинальных скриншотах, Тефи заявила, что многие из ее последователей утверждают, что Ван Джонс встречается с 40-летней звездой Keeping Up With The Kardashians .

Считается, что Ким и Канье уже некоторое время живут раздельной жизнью. Канье провел большую часть 2020 года на семейном ранчо в Вайоминге, в то время как Ким и их четверо детей остались в Лос-Анджелесе.

Отношения пары казались натянутыми в июле 2020 года после того, как серия причудливых твитов раскрыла масштабы проблем с психическим здоровьем Канье.

Позже в том же году Ким поделилась несколькими фотографиями со своим мужем на праздновании ее 40-летия в октябре и снова в следующем месяце на праздновании 10-летия его альбома My Beautiful Dark Twisted Fantasy .

Но теперь, с неподтвержденными сообщениями о том, что Ким наняла адвоката по бракоразводным процессам, считается, что знаменитая пара увольняется.

Кто такой Ван Джонс?

Хотя слухи о свиданиях Ким Кардашьян и Ван Джонса могут быть очередной интернет-мистификацией, фанаты определенно поддерживают эти отношения.

Ван Джонс - политический обозреватель, ведущий шоу Ван Джонса и Проект искупления. Он изучал право в Йельской школе права и основал несколько некоммерческих организаций для защиты реформы уголовного правосудия.

Он также является трехкратным автором бестселлеров New York Times и обладателем премии «Эмми».

Джонс - отец двух сыновей, Маттая и Кабрала от его 14-летнего брака с Яной Картер.

Источник: yourtango.com