09.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Ким Кардашьян встречается с Ван Джонсом? Почему Интернет думает, что они уже пара

22:30 09.01.2021, Элис Келли Фото: Фотоагентство Featureflash / DFree / Shutterstock
0

Ким, которая в настоящее время учится на юриста, как сообщается, познакомилась с Джонсом благодаря своей активистской работе, борющейся за тюремную реформу.

% name% title
Предполагается, что Ким и Ван Джонс встретились в 2018 году на саммите по реформе уголовного правосудия Rolling Stone

Слухи о том, что Ким Кардашьян разводится с Канье Уэстом, вызвали пожар в Интернете за последние 24 часа, но может ли мама четырех детей уже двигаться дальше?

Ким Кардашьян встречается с Ван Джонсом?

Согласно некоторым безумным интернет-теориям, Ким Кардашьян встречается с Ван Джонсом, комментатором CNN, автором и юристом.

52-летний Джонс, настоящее имя которого Энтони Кэпел Джонс, завершил свой развод в 2019 году после разрыва с женой Яной Катер годом ранее.

Ким, которая в настоящее время учится на юриста, как сообщается, познакомилась с Джонсом благодаря своей активистской работе, борющейся за тюремную реформу. Предполагается, что Ким и Ван Джонс встретились в 2018 году на саммите по реформе уголовного правосудия Rolling Stone.

В следующем году пара вместе с рядом других адвокатов встретилась с президентом Трампом, чтобы добиться освобождения из тюрьмы Элис Мари Джонсон.

Предположение о том, что Ким может уйти от Канье с Ван Джонсом, похоже, в первую очередь возникло из вирусного TikTok, теоретизирующего причины раскола Кимье.

TikToker и ведущая подкастов Тефи Пессоа поделилась со своим 350 000 последователем скриншотами анонимного электронного письма, отправленного на страницу сплетен в Instagram, Deux Moi утверждала, что слухи о разводе верны и что Ким уже встречается с кем-то другим.

Хотя имя нового кавалера Ким отредактировано на оригинальных скриншотах, Тефи заявила, что многие из ее последователей утверждают, что Ван Джонс встречается с 40-летней звездой Keeping Up With The Kardashians .

Считается, что Ким и Канье уже некоторое время живут раздельной жизнью. Канье провел большую часть 2020 года на семейном ранчо в Вайоминге, в то время как Ким и их четверо детей остались в Лос-Анджелесе.

Отношения пары казались натянутыми в июле 2020 года после того, как серия причудливых твитов раскрыла масштабы проблем с психическим здоровьем Канье.

Позже в том же году Ким поделилась несколькими фотографиями со своим мужем на праздновании ее 40-летия в октябре и снова в следующем месяце на праздновании 10-летия его альбома My Beautiful Dark Twisted Fantasy .

Но теперь, с неподтвержденными сообщениями о том, что Ким наняла адвоката по бракоразводным процессам, считается, что знаменитая пара увольняется.

Кто такой Ван Джонс?

Хотя слухи о свиданиях Ким Кардашьян и Ван Джонса могут быть очередной интернет-мистификацией, фанаты определенно поддерживают эти отношения.

Ван Джонс - политический обозреватель, ведущий шоу Ван Джонса и Проект искупления. Он изучал право в Йельской школе права и основал несколько некоммерческих организаций для защиты реформы уголовного правосудия.

Он также является трехкратным автором бестселлеров New York Times и обладателем премии «Эмми».

Джонс - отец двух сыновей, Маттая и Кабрала от его 14-летнего брака с Яной Картер.

Источник: yourtango.com

звездные новости развод Ким Кардашьян распад семьи шоу-бизнес Ким Кардашьян Ван Джонс Deux Moi Тефи Пессоа Канье Уэст
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Очередной пиар или...?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как звезды называют своих детей? Топ самых странных имен
23:00 09-01-2021
Как звезды называют своих детей? Топ самых странных имен
Ким Кардашьян встречается с Ван Джонсом? Почему Интернет думает, что они уже пара
22:30 09-01-2021
Ким Кардашьян встречается с Ван Джонсом? Почему Интернет думает, что они уже пара
Сколько инопланетных цивилизаций существует в космосе?
22:00 09-01-2021
Сколько инопланетных цивилизаций существует в космосе?
Рост нищеты - главный вызов 2020 года, считает представитель Кремля 3
21:34 09-01-2021
Рост нищеты - главный вызов 2020 года, считает представитель Кремля
28 действий и вещей, которые ведут вас в счастье каждый день
21:30 09-01-2021
28 действий и вещей, которые ведут вас в счастье каждый день
На 102 году умер последний из создателей советской атомной бомбы физик Исаак Халатников
21:23 09-01-2021
На 102 году умер последний из создателей советской атомной бомбы физик Исаак Халатников
Точный гороскоп на воскресенье 10 января 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
21:00 09-01-2021
Точный гороскоп на воскресенье 10 января 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
Что категорически запрещено есть и пить при коронавирусе
20:47 09-01-2021
Что категорически запрещено есть и пить при коронавирусе
Россиян в потерпевшем крушение самолете Sriwijaya Air рейса Джакарта-Понтианак не было
20:31 09-01-2021
Россиян в потерпевшем крушение самолете Sriwijaya Air рейса Джакарта-Понтианак не было
Смертельная красота: Знаменитости, которые чуть не умерли из-за диет
20:30 09-01-2021
Смертельная красота: Знаменитости, которые чуть не умерли из-за диет