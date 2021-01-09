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Праздник бога Эбису, покровителя рыбаков и торговцев отмечается 9 января 2021 года: Традиции даты

10:00 09.01.2021 Фото: wikipedia.org
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В этот день торговцы, владельцы магазинов и все те, кто охотится за удачей и богатством, выстраиваются в шествие и отправляются по главной улице города к храму, чтобы поклониться своему покровителю.

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9 января в некоторых крупных японских городах начинается трехдневный праздник-шествие в честь бога Эбису

9 января в некоторых крупных японских городах начинается трехдневный праздник-шествие в честь бога Эбису — одного из семи богов счастья и удачи. Эбису считается богом богатства, покровителем рыбаков и торговцев.

Предание гласит, что богиня Солнца направила Эбису на Землю и превратила в рыбака, чтобы он сам добывал себе хлеб насущный. Поэтому-то Эбису издавна считается покровителем людей этих профессий, став их символом удачи. Бога Эбису изображают с удочкой в правой руке, а под мышкой левой руки он удерживает большого морского леща. Лицо бога Эбису всегда излучает невероятную радость и счастье.

В этот день торговцы, владельцы магазинов и все те, кто охотится за удачей и богатством, выстраиваются в шествие и отправляются по главной улице города к храму, чтобы поклониться своему покровителю.

Самые крупные шествия в эти дни проходят в Осаке – известном городе торговцев, в древней столице Японии — Киото и в одном из главных городов острова Кюсю — Фукуоке. В центре шествия на больших и празднично украшенных носилках несут фигуру бога Эбису, следом едет повозка с музыкантами, вдоль процессии идут барабанщики и зазывалы. На улицы выходит более миллиона людей, и город постепенно утопает в шуме праздничной суеты.

В Фукуоке, например, одним из привлекающих элементов праздника можно назвать шествие гейш, которые возносят богу Эбису молитвы, прося у него удачи во всех начинаниях. Символом доброй удачи считаются ветви бамбука, которые в дни праздника можно купить в Японии повсюду. Участники шествия, раздающие бамбуковые ветви, обещают: «Приобретайте эти ветви, и ваш бизнес всегда будет процветать!».

Помимо бамбука, распродаются и разнообразные талисманы — сумки из рисовой соломки, барабаны, небольшие бамбуковые грабельки «для загребания богатства». Эти талисманы прикрепляются к бамбуковым ветвям. Считается, что чем больше талисманов — тем больше будет денег и оживленнее пойдет торговля.

Кстати, японцы очень уважительно относятся к богам, которые хранят их дома и способствуют удаче. Бога Эбису непременно величают Эбису-сама — господин Эбису.

Источник: calend.ru

9 января 2021 история праздник Праздник бога Эбису рыбалка
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