Чего никогда нельзя делать в доме. Важные запрещающие приметы от бед и несчастий

Никогда не празднуйте именины раньше того дня, в который вы родились – это очень плохая примета: в народе говорят, что таким образом можно привлечь к себе болезнь.

Народные приметы пришли к нам из глубины веков, можно сказать — с самого начала зарождения человечества

Народные приметы пришли к нам из глубины веков, можно сказать — с самого начала зарождения человечества. Причем многие из них живы и по сегодняшний день. Они прошли апробацию через тысячелетия и подтвердили свою состоятельность. Скажем, та же кошка, перебежавшая дорогу, или женщина, которая идет навстречу с пустыми ведрами.

Какие приметы предостерегают от несчастья?

Не произносите негативных слов, глядя в зеркало

Зеркало – это мистический предмет, так считают эзотерики. Оно способно привлечь в наш мир сакральные сущности, желая превратить их в явь в соответствии с теми словами, которые вы произнесли накануне. Не говорите перед зеркалом, что вы неудачливая, иначе так оно может и быть.

Ночью не глядите в зеркальное отражение

С наступлением ночи черные сущности вступают в активную фазу. И если вы будете рассматривать себя в зеркале посреди ночи – тем самым вы можете спровоцировать эти сущности на скверные деяния против себя.

Никого не поздравляйте с Днем рождения загодя

В День рождения каждого человека оберегает ангел, но если вы произнесете свои поздравления до этого дня, то, согласно поверью, это поздравление отнимает здоровье у именинника.

Отмечать именины заранее – плохая примета

Никогда не празднуйте именины раньше того дня, в который вы родились – это очень плохая примета: в народе говорят, что таким образом можно привлечь к себе болезнь. По установке свыше людям дано прожить определенное число лет, и никто не вправе самостоятельно распоряжаться этой установкой.

Собираясь в дорогу, не зашивайте на себе откуда-то появившуюся дырку на одежде

Выходя из квартиры, вы заметили оторвавшуюся пуговицу на одежде. Вы очень торопитесь и принимаетесь пришивать эту пуговицу прямо на себе. Не делайте этого – в народе давно существует поверье, что зашивать на себе одежду означает зашивать свой ум. Но если уж сильно надо – оторвите кусок нитки и зажмите ее во рту, пришивая пуговицу или зашивая разорванную одежду прямо на себе.

Ударить кошку – к беде

Все, кто наносит физическую боль животному, рискуют привлечь к себя неприятности. И продлится черная полоса не менее 7 лет.

Какие неприятности могут ждать человека, ударившего кошку? Он может оказаться за тюремной решеткой, потерять высокооплачиваемую работу и стабильность в жизни вообще.

Поставить пустую бутылку на стол – к неприятностям

После того как из бутылки вылили последнюю каплю жидкости – ее нужно убрать со стола. Иначе удачи вам не ждать ни в финансах, ни в семейный отношениях, где начнутся постоянные ссоры и скандалы.

Не уходите из дома после заката солнца

В юности вас тянет на ночные прогулки, в темное время суток вы ходите на свидания, посещаете увеселительные мероприятия. Старшее поколение помнит, как родители запрещали им покидать жилище после заката солнца, поскольку в ночную пору можно стать жертвой темных сил.

Сейчас к этой примете люди относятся скептически. Но если вы обратили внимание – именно в темное время суток случаются разные неприятности.

Оставленный нож на столе — к беде

Оставленный на столе нож может привлечь в семью ссоры и скандалы, а также ослабить ваше финансовое положение. Также появятся лишние сложности в быту.

Не выносите мусор из квартиры после захода солнца

Общеизвестная примета: нельзя выносить мусор из квартиры после заката солнца. Этим самым вы лишаете себя достатка, а также навлекаете на себя частые ссоры, которые могут возникать как дома, так и на работе.

Не мойте пол вечером

Допустим, вы собираетесь в выходной день рано утром уехать из дома и решаете вечером перед выходным днем произвести уборку в доме – как полагается, с мытьем полов и чисткой мебели.

Не делайте этого – перенесите уборку на дневное время в другой день. Уборка после захода солнца может навлечь на ваш дом неприятности и всякую нечисть, которая станет потом приносить неприятности всем домашним.

Грязная посуда на столе – неприятность в доме

Немытые тарелки на столе или в раковине не только выглядят некрасиво с эстетической точки зрения, но и могут навести на хозяйку неприятные сплетни. А если в доме проживает девушка, которая собралась замуж, то подобное отношение к посуде сможет привлечь неприятности в отношениях с суженым.

Источник: rsute.ru