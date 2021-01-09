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Видео с места смертельного схода лавины появилось в Сети. СК возбудил уголовное дело

10:29 09.01.2021 Фото: СКР
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Под снежной массой обнаружен 14-летний подросток, который с тяжелыми травмами доставлен в больницу, и тело 38-летней женщины. Продолжаются поиски годовалого ребенка и 45-летнего мужчины.

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Следователи возбудили уголовное дело после схода лавины в Норильске

Следственные органы Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Хакасии возбудили уголовное дело после схода лавины горнолыжном курорте «Гора отдельная», в Норильске. Дело возбуждено по признакам оказания услуг, не соответствующих правилам безопасности, сообщили в управлении СКР.

9 января 2021 года около 00 часов 30 минут в следственные органы от оперативных служб региона поступило сообщение о сходе снежной лавины на участке горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в районе Талнах города Норильска Красноярского края, в результате чего засыпало 4 строения, в которых находились люди. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, во время ликвидации и поисковых мероприятий под снежной массой обнаружен 14-летний подросток, который с тяжелыми травмами доставлен в больницу, и тело 38-летней женщины. Продолжаются поиски годовалого ребенка и 45-летнего мужчины.

После установления первоначальных обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Статья предусматривает лишение свободы на срок до двух лит или штраф до 300 тыс. руб. Отметим, что при смерти человека (ч. 2 ст. 238) максимальное наказание увеличивается до шести лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.

У подростка множественные переломы, обширное обморожение, находится в шоковом состоянии.

Спасательные работы осложняют погодные условия, сильная метель.

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