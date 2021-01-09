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Погибла семья: Траур по жертвам снежной лавины объявили в Норильске

18:15 09.01.2021 Фото: МЧС
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В региональном главке СК объявили о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Трагедия произошла на горнолыжной базе.

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Памяти погибших. В Норильске объявили траур после схода лавины

В Норильске 10 января объявлено днем траура после гибели трех человек из-за схода лавины на склоне горы "Отдельная", сообщается на сайте мэрии города.

Трагедия произошла накануне в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная". Снегом засыпало несколько домиков, в одном из которых находились люди. Под снежными завалами удалось найти 14-летнего подростка. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Затем обнаружили тела женщины 38 лет, 45-летнего мужчины и годовалого ребенка. В региональном главке СК объявили о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В МЧС объявили, что поисковые работы завершены.

"И. о. исполняющего полномочия главы города Норильска Андрей Малков подписал распоряжение об объявлении 10 января днем траура по погибшим при сходе лавины в районе юго-западного склона горы "Отдельная". В день траура будут приспущены флаги города Норильска", – говорится в сообщении.

Городским властям поручено отменить, а телерадиокомпаниям, учреждениям культуры и иным организациям рекомендовано воздержаться от проведения увеселительных мероприятий, показа развлекательных программ и передач.

Администрация Норильска, Норильский городской Совет депутатов соболезнуют близким погибших.

Власти сообщили, что угроза нового схода сохраняется, и попросили жителей ограничить движение в данном районе.

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