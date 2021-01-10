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Дом / Общество

Модные тенденции в интерьере в 2021 году

11:00 10.01.2021 Фото: pixnio.com
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Удобство и функциональность в наступившем году обеспечит продуманное планировочное решение, и затем уже на грамотное функциональное зонирование квартиры будет наслаиваться все остальное.

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Создание эргономичного рабочего пространства в домашних условиях и ретро-уюта за счет подчеркнуто несовременных вещей станут главными трендами домашнего интерьера в 2021 году

Создание эргономичного рабочего пространства в домашних условиях и ретро-уюта за счет подчеркнуто несовременных вещей станут главными трендами домашнего интерьера в 2021 году, рассказали эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

Дом стал офисом

"Интерьеры, создаются для того, чтобы в них жить. Удобство и функциональность в наступившем году обеспечит продуманное планировочное решение, и затем уже на грамотное функциональное зонирование квартиры будет наслаиваться все остальное - выбор цветовой гаммы, материалов отделки, интерьерных решений", - рассуждает управляющий партнер архитектурной студии "Dvekati" Екатерина Любарская.

По ее словам, на пике моды в этом году лимонно-желтые и светло-серые цвета, однако если в квартире уже сделан ремонт, то не стоит бросаться в крайности и бежать в ближайший строительный супермаркет за банкой краски.
"Еще одним трендом 2021 года станет обустройство рабочего пространства в формате "HomeOffice" как для школьников, так и для взрослых. И важно сразу позаботиться о шумоизоляции: для этого подойдут подавляющие звук панели, специальные ткани, мягкая мебель и даже комнатные растения", - советует Любарская.

Стилист "Леруа Мерлен" Алена Вайнер добавляет, что в 2021 году будет тренд на разноцветные аксессуары чистых и ярких цветов и простые формы наподобие детского конструктора.
"Также можно обратить внимание на "космические" оттенки, в "технологичных" или "звездных" принтах. Лучше всего такой декор впишется в интерьеры приверженцев стилей "лофт" и "индастриал". Ну и конечно же – это "природа", вечно актуальный тренд, который можно дополнить экзотическими мотивами, например, добавив немного Африки или джунглей", - сказала Вайнер.

Бабушкин сундук

Любарская отмечает, что немаловажным аспектом создания уютного интерьера станет обустройство квартиры товарами с "блошиных рынков", барахолок и домашних "семейных сундуков".
"Достаньте из бабушкиного серванта хрусталь и польские сервизы. Посуда из советского прошлого прекрасно интегрируется в современный городской интерьер. Онлайн-барахолка “Авито” - кладезь декора, там можно обнаружить ценнейшие экземпляры. Это торшеры, бра, потолочные светильники. А вот недорогие постеры как элемент декора использовать не стоит, они хорошо пойдут разве что для упаковки подарков для друзей", - подчеркивает Любарская.

Для тех, кто не готов кардинально преображать свое жилое пространство специалисты "Леруа Мерлен" рекомендуют составить своеобразный "календарь смены интерьеров".

"В оформление каждой комнаты можно вносить постепенные и небольшие изменения, которые будут освежать восприятие интерьера. Когда вы уберете новогоднее оформление, подумайте, какой праздник вы любите отмечать следующим – 14 февраля, 8 марта - и уже согласно тематике праздника подбирайте мелкие элементы интерьера", - предлагает Вайнер.

Источник: ria.ru

2021 год дизайнер интерьер многофункциональность мода ремонт удобство эксперты Екатерина Любарская Алена Вайнер РИА Недвижимость Dvekati Леруа Мерлен Avito
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