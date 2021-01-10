Минфин: как платить налог по вкладам свыше 1 млн рублей

13% нужно будет заплатить только с суммы дохода, превышающей ключевую ставку Центробанка (сейчас она составляет 4,25%).

С 1 января в России начал действовать налог на доходы граждан, у которых на вкладах в банках лежит суммарно не менее миллиона рублей

Министерство финансов напоминает, что налогом облагаются только проценты со вкладов граждан. Об этом говорится в письме Минфина, опубликованном на сайте Федеральной налоговой службы.

С 1 января в России начал действовать налог на доходы граждан, у которых на вкладах в банках лежит суммарно не менее миллиона рублей.

Минфин напомнил, что ставкой в 13% будет облагаться только непосредственно доход гражданина, то есть выплаченные ему банком проценты по вкладу, а не сам вклад.

При этом 13% нужно будет заплатить только с суммы дохода, превышающей ключевую ставку Центробанка (сейчас она составляет 4,25%). То есть, например, при вкладе в 1 миллион рублей при ставке в 5,5% россиянин получит от банка 55 тысяч. Из этой суммы нужно будет вычесть 42,5 тысяч (ключевая ставка ЦБ), получится 12,5 тысяч — от этой суммы и возьмут 13%. Это 1,6 тысячи рублей.

Налог будет начислять ФНС автоматически — банки сами передадут службе все данные. Сумма налога может разниться в зависимости от срока, в течение которого банки начисляют вкладчику проценты — если ежеквартально, и часть квартала приходится на новый налоговый период, то налог ФНС может разделить надвое. Оплачивать НДФЛ гражданам придется самостоятельно.