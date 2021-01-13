Какой стаж работы у избранного директора ОДМ Бердска, все секреты раскрыл Дубровский

Молодому назначенцу 25 лет. До бердского отдела по делам молодежи он работал методистом в центре развития культуры Искитимского района.

Владислав Дубровский является новым директором бердского ОДМ с января 2021 года

Новым директором ОДМ официально стал 25-летний Владислав Дубровский.

Напомним, что Владислава избрали новым директором по итогу конкурсного отбора в декабре 2020 года. На должность претендовали трое - Павел Болотин, Владислав Дубровский и Семен Васеха.

Требования к кандидатам будущего начальника ОДМ предъявляли следующие:



• высшее образование;• наличие стажа не менее 5 лет;• опыт работы в сфере деятельности организации;• опыт работы на руководящей должности.

После публикаций о назначении нового директора бердского отдела по делам молодежи, читатели "Курьер. Среда. Бердск" начали активно задавать вопросы. Они до сих пор не верят, что 25-летний Владислав Дубровский имеет необходимый стаж работы и квалификацию, чтобы руководить таким серьезным направлением, как молодежная политика.

Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" на оперативном штабе со СМИ Владислав Дубровский, опыт работы на руководящей должности у него 1 год. Исходя из данных характеристики на Владислава Дубровского, новый директор ОДМ Бердска трудился 2 года в должности методиста в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Центр развития культуры Искитимского района». Дубровский совмещал должность методиста. Он выполнял функции заведующего организационно-творческого отдела в период его отсутствия.

- Опыт работы на руководящих должностях - исполняющий обязанности заведующего организационно-творческим отделом в период его отсутствия по причине болезни и по причине ухода в отпуск. В общей сложности за 2 года работы, у меня опыт в руководящей должности один год. Также я методистом работал в отделе культуры, и эта должность связана с курированием директоров муниципальных образований. Это был отдел культуры и администрация Искитимского района,- рассказал Владислав Сергеевич, сегодня 13 декабря.

О своем высшем образовании новый директор ОДМ Бердска высказался следующим образом:

- Высшее образование изначально я получал на очной форме обучения , а потом на заочной,- поведал Дубровский.

Напомним, что с сентября 2019 года Евгения Шмидт была руководителем ОДМ Бердска. Она ушла с поста по собственному желанию и перешла на должность заместителя.