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Какой стаж работы у избранного директора ОДМ Бердска, все секреты раскрыл Дубровский

11:19 13.01.2021, Алина Бурова Фото: группы «Доброволец»
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Молодому назначенцу 25 лет. До бердского отдела по делам молодежи он работал методистом в центре развития культуры Искитимского района.

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Владислав Дубровский является новым директором бердского ОДМ с января 2021 года

Новым директором ОДМ официально стал 25-летний Владислав Дубровский.

Напомним, что Владислава избрали новым директором по итогу конкурсного отбора в декабре 2020 года. На должность претендовали трое - Павел Болотин, Владислав Дубровский и Семен Васеха.

Требования к кандидатам будущего начальника ОДМ предъявляли следующие:

• высшее образование;
• наличие стажа не менее 5 лет;
• опыт работы в сфере деятельности организации;
• опыт работы на руководящей должности.

После публикаций о назначении нового директора бердского отдела по делам молодежи, читатели "Курьер. Среда. Бердск" начали активно задавать вопросы. Они до сих пор не верят, что 25-летний Владислав Дубровский имеет необходимый стаж работы и квалификацию, чтобы руководить таким серьезным направлением, как молодежная политика.

Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" на оперативном штабе со СМИ Владислав Дубровский, опыт работы на руководящей должности у него 1 год. Исходя из данных характеристики на Владислава Дубровского, новый директор ОДМ Бердска трудился 2 года в должности методиста в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Центр развития культуры Искитимского района». Дубровский совмещал должность методиста. Он выполнял функции заведующего организационно-творческого отдела в период его отсутствия.

- Опыт работы на руководящих должностях - исполняющий обязанности заведующего организационно-творческим отделом в период его отсутствия по причине болезни и по причине ухода в отпуск. В общей сложности за 2 года работы, у меня опыт в руководящей должности один год. Также я методистом работал в отделе культуры, и эта должность связана с курированием директоров муниципальных образований. Это был отдел культуры и администрация Искитимского района,- рассказал Владислав Сергеевич, сегодня 13 декабря.

О своем высшем образовании новый директор ОДМ Бердска высказался следующим образом:

- Высшее образование изначально я получал на очной форме обучения , а потом на заочной,- поведал Дубровский.

Напомним, что с сентября 2019 года Евгения Шмидт была руководителем ОДМ Бердска. Она ушла с поста по собственному желанию и перешла на должность заместителя.

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От редакции

Хорошая должность у Дубровского?

Банкир, 13 января 2021 11:51
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2011 № 269

Об утверждении списка должностей города Бердска, подлежащих замещению из муниципального резерва управленческих кадров (в ред. постановлений администрации города Бердска от 15.05.2012 N 1631, от 14.03.2013 N1061, от 19.12.2013 N4919)

В целях формирования муниципального резерва управленческих кадров города Бердска в соответствии с постановлением администрации города Бердска от 31.12.2010 № 4657 «Об утверждении положения о муниципальном резерве управленческих кадров города Бердска и положения о комиссии по формированию муниципального резерва управленческих кадров города Бердска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список должностей города Бердска, подлежащих замещению из муниципального резерва управленческих кадров....

Список должностей руководителей муниципальных предприятий и учреждений города Бердска, подлежащих замещению из муниципального резерва управленческих кадров:

...18. Директор Муниципальное бюджетное учреждение «Отдел по делам молодежи»

Редакция, задайте новоиспечённому директору простой вопрос: когда он успел оказаться в муниципальном резерве управленческих кадров администрации города Бердска?
Видимо, как раньше, дворянские дети записывались с момента рождения в полки, чтобы по достижению 18 лет сразу же быть зачисленными офицерами,,,
Нарушаем постановления главы администрации - хороший старт на муниципалевой службе, а?

Это - ссыль на докУмент, если что - https://berdsk.nso.ru/page/1313

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