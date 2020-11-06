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Ушла с поста директор ОДМ Евгения Шмидт. Мэрия Бердска ищет звезд

15:43 06.11.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Евгения перешла на должность замдиректора и будет заниматься военно-патриотическим направлением. 6 ноября горадминистрация объявила конкурс на замещение вакантной должности.

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Евгения Шмидт была директором ОДМ чуть больше года

Ищет нового директора отдела по делам молодежи мэрия Бердка. Конкурс о вакантной должности объявлен 6 ноября. Возглавлявшая ОДМ Евгения Шмидт уволилась по собственному желанию. Но не ушла, а осталась уже на должности замдиректора. Исполнять обязанности директора Евгения Шмидт будет до тех пор, пока не назначат нового руководителя. Обязанности директора ОДМ Евгения исполняла с сентября 2019 года. После ухода Татьяны Лильбок.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 6 ноября вице-мэр по экономическим вопросам Жанна Шурова, Евгения Шмидт остается на своем направлении — патриотическом воспитании молодежи и будет активно заниматься им. Причина ухода Евгении с поста директора в том, что она видит себя именно в военно-патриотическом направлении, это ее стезя, пояснила вице-мэр. Новый директор в целом будет заниматься вопросами политической принадлежности. Чтобы в политической сфере молодые люди тоже принимали участие. Последние выборы показали, что молодежь была практически не активна, на этом тоже будет сделан упор, отметила Жанна Сергеевна.

Горадминистрация объявила конкурс на замещение вакантной должности директора ОДМ 6 ноября. Заявки будут принимать 30 дней. Пока еще нет заявок, подчеркнула вице-мэр.

По словам Жанны Шуровой, требование к соискателю: наличие стажа не менее 5 лет, высшее образование, опыт работы в сфере деятельности организации и на руководящей должности. Плюс к этому соискатель должен представить концепцию развития направления по работе с молодежью.

-Мы рады всем. Нам интересно, кто может себя попробовать и оценивает свои силы. Это же еще и говорится о резерве. Кто не пройдет, то пойдет в дальнейший резерв. Поэтому этих звездочек мы ждем. На отдел молодежи у нас очень большие надежды, - акцентировала Жанна Сергеевна.

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