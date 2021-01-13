Раздельный сбор мусора 2021: Когда пластик отделят от стекла на помойках в Сибири и Бердске, открыла секрет "Экология-Новосибирск"

В Бердске появились 30 контейнеров для сбора пластика

С 1 января 2019 года на территории Новосибирской области приступил к исполнению своих обязанностей региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология – Новосибирск». Почти 96% проживающих в Новосибирской области обеспечены услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами. Так гласит ответ регоператора на запрос "Курьер. Среда. Бердск". В Новосибирске собираемость за услугу достигла 90%. Около 87 тысяч письменных ответов направлено потребителям, порядка 400 тысяч звонков поступило в абонентскую и диспетчерскую службы – таковы предварительные итоги работы ООО «Экология – Новосибирск».

- На 1 января 2019 года транспортирование отходов осуществлялось только на территории 98 населенных пунктов. К концу 2020 года услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами предоставляется в 780 населенных пунктах, в которых проживает более 2 млн 672 тыс. человек (из 2 788 849) – 95,89% населения региона и более 22,5 тыс. юридических лиц. Начисления за оказанную услугу, перерасчеты, предусмотренные законодательством, осуществляются в собственном расчетном комплексе «РЕГИСТР». Данное программное обеспечение в настоящее время обслуживает 1 178 545 лицевых счетов потребителей. Улучшилась и финансовая дисциплина потребителей. Так, собираемость за оказанную услугу по обращению с ТКО на 31.12.2020 составила 83,57% (в 2019 году – 77,24%), - ответила гендиректор компании Лариса Анисимова.

Кроме того, проведена инвентаризация контейнерных площадок – 20 870 занесены в сводный реестр, а это более 43 тысяч контейнеров. Постепенно обновляется парк используемой спецтехники. Приобретено 13 770 емкостей для накопления отходов и 88 единиц спецтехники. Ежедневно на территории региона работает более 660 мусоровозов и погрузчиков.

15 объектов размещения отходов оснащены средствами измерения – весовым контролем. Кстати, на 31 декабря 2018 года только один объект имел контрольно-измерительные приборы. В соответствии с Соглашением об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Новосибирской области, заключенным между ООО «Экология-Новосибирск» и министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области региональный оператор ведет поэтапное внедрение раздельного накопления отходов. На сегодняшний день более 2,2 тыс. контейнерных площадок оснащены емкостями для раздельного накопления отходов.

- В настоящее время разработан проект регламента действий регионального оператора при оценке условий внедрения и реализации раздельного накопления ТКО на территории Новосибирской. Регламент описывает механизм взаимодействия участников, а также порядок расчета размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО при раздельном накоплении сортированных отходов собственниками жилых и нежилых помещений, имеющими собственные отдельно стоящие контейнеры или общие контейнеры и осуществляющими раздельное накопление сортированных отходов, написано в письме "Экология-Новосибирск".

При этом тут же отмечается, что в рамках концессионного соглашения, заключенного 22.07.2016 года между министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и ООО «Экология-Новосибирск», запланировано строительство двух новых полигонов и мусоросортировочных комплексов. В настоящее время действие данного соглашения приостановлено, проводятся мероприятий по изменению концессионного соглашения, которые устроят обе стороны, общественность и население региона.