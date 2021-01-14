Когда снесут шлагбаумы в Бердске в 2021 году: В первой очереди 3 дома, узнайте адреса

Штрафы за шлагбаумы без автоматического открывания или диспетчера в будке немалые — до 200 тыс. рублей. Пожарные инспекторы пока могут проверить их только по жалобе.

Шлагбаумы — не редкость во дворах Бердска

Ищут техническое решение для переоборудования шлагбаумов в многоквартирных домах управляющие компании Бердска. Все потому, что с 1 января 2021 года в силу вступили новые противопожарные правила. Касаются они шлагбаумов, мешающих въезду пожарной технике. Поэтому данные конструкции должны быть либо переоборудованы, либо демонтированы.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» 14 января замначальника отдела надзорной деятельности Руслан Безносенко, проверки шлагбаумов на соответствие правилам пожарной безопасности пожарные инспекторы еще не проводили.

-Мы не можем начинать проверки без основания. Основанием для этого является либо нахождение объекта в плане проверки, либо обращение юридических или физических лиц по факту нарушения требований пожарной безопасности. Пока обращений по данному вопросу не было. Проверок объектов, а в основном это многоквартирные жилые дома, в планах практически нет. Так как это объекты низкого риска. За исключением объектов, где происходили пожары за последние пять лет, - они отправляются на категорию выше. Так что плановые проверки у нас будут в отношении УК, на обслуживании которых стоят многоквартирные дома, где были пожары. Это дома №35 по ул. Попова, № 102 по ул. Боровой, №62 по ул. К. Маркса. Пока плановых проверок не было, и в планах их тоже нет. Хотя по шлагбаумам вопросов возникает уже много: люди звонят и спрашивают. Пока обращений нет, будут — будем согласовывать и проводить проверки, - рассказал Руслан Безносенко.

По словам руководителя УК «Жилкомсервис» Андрея Гусева, у них на обслуживании есть дома, во дворах которых установлены шлагбаумы. Открываются они с ключа либо по телефонному звонку. Совместно с обслуживающей шлагбаумы организацией УК думают, как выходить из создавшейся ситуации. Пока все находится на стадии обсуждения поиска технического решения.

-Я думаю, что новые правила не совсем обоснованы. Потому что на самом деле для пожарных машин шлагбаум никогда не был преградой. Если что-то происходит, закрыт шлагбаум, пожарные все равно заедут, - пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Андрей Борисович.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новые правила устанавливают требование пожарной безопасности, определяющее поведение людей, порядок организации производства содержания территории, зданий и сооружений на всех объектах. Они обязательны для применения всеми организациями всех форм собственности, включая граждан. В соответствие должны приводиться все сооружения и постройки. Правила противопожарного режима устанавливают комплекс требований пожарной безопасности, необходимой для предотвращения угрозы жизни людей. Все должно соответствовать этим правилам.

В правилах четко прописано, что система противопожарной защиты в случае пожара должна иметь автоматическую разблокировку или открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной технике. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства на проездах или дистанционно по видео и аудиосвязи с местом установки.

За соблюдением противопожарных правил будут следить пожарные инспекторы отдела надзорной деятельности. При выявлении нарушений требований пожарной безопасности виновные лица привлекаются к административной ответственности по статье 20.4 части 1 кодекса административных правонарушений. Выдается предписание на устранение нарушений требований пожарной безопасности с минимальными сроками. Есть у жильцов заключен договор с управляющей компанией, то претензии предъявят ей.

Штрафы за несоблюдения требований пожарной безопасности варьируются от 2 000 до 4000 рублей для граждан, от 150 000 до 200 000 рублей — для юридических лиц.

По словам начальника отдела надзорной деятельности Николая Степоненкова, шлагбаумы в Бердске есть, но постов охраны, как того потребуют новые правила, возле них нет. Остаются варианты — либо их демонтировать, либо ставить пост охраны, либо обеспечить дистанционное открывание.

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