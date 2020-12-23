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Разберут и выкинут все шлагбаумы с 1 января 2021 года во дворах Бердска. Они мешают пожарным

14:35 23.12.2020, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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Согласно новым противопожарным правилам возле шлагбаума нужно ставить либо пост охраны, либо обеспечить дистанционное открывание.

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С 1 января 2021 года шлагбаумы будут либо демонтировать, либо приводить в соответствие в противопожарными правилами" width="932" height="638" /> С 1 января 2021 года шлагбаумы будут либо демонтировать, либо приводить в соответствие с противопожарными правилами

Новые противопожарные правила вступят в силу с 1 января 2021 года в Бердске. Коснутся они шлагбаумов, мешающих въезду пожарной технике. Поэтому данные конструкции должны быть либо переоборудованы, либо демонтированы.

Шлагбаумы вне закона

Правила устанавливают требование пожарной безопасности, определяющее поведение людей, порядок организации производства содержания территории, зданий и сооружений на всех объектах. Они обязательны для применения всеми организациями всех форм собственности, включая граждан. В соответствие должны приводиться все сооружения и постройки. Правила противопожарного режима устанавливают комплекс требований пожарной безопасности, необходимой для предотвращения угрозы жизни людей. Все должно соответствовать этим правилам.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 23 декабря начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков, в правилах четко прописано, что система противопожарной защиты в случае пожара должна иметь автоматическую разблокировку или открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной технике. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства на проездах или дистанционно по видео и аудиосвязи с местом установки.

-Возле шлагбаума должна стоять либо будка охраны, чтобы обеспечить открывание шлагбаума по мере подъезда техники. Шлагбаум не должен препятствовать проезду «скорой» или пожарной технике. Пожарная машина не должна останавливаться. Либо дистанционное открывание, для этого нужна видео и аудиосвязь, чтобы человек, не находясь рядом со шлагбаумом, мог контролировать подъездные пути. И в случае подъезда техники, мог бы этот шлагбаум открыть,- отметил Николай Анатольевич.

За соблюдением противопожарных правил будут следить пожарные инспекторы отдела надзорной деятельности. При выявлении нарушений требований пожарной безопасности виновные лица привлекаются к административной ответственности по статье 20.4 части 1 кодекса административных правонарушений. Выдается предписание на устранение нарушений требований пожарной безопасности с минимальными сроками. Есть у жильцов заключен договор с управляющей компанией, то претензии предъявят ей.

Штрафы за несоблюдения требований пожарной безопасности варьируются от 2 000 до 4000 рублей для граждан, от 150 000 до 200 000 рублей — для юридических лиц.

По словам Николая Степоненкова, шлагбаумы в Бердске есть, но постов охраны, как того потребуют новые правила, возле них нет. Остаются варианты — либо их демонтировать, либо ставить пост охраны, либо обеспечить дистанционное открывание.

Когда идут на крайние меры

Шлагбаумы, конечно, мешают проезду техники, подчеркнул начальник бердской пожарной службы Тихон Фроловский. Это еще усугубляют и узкие дворы, заставленные автомобилями. Случаев, когда происходит задержка пожарной техники у закрытых шлагбаумов, немного. В этом году не было ни одного, который повлиял бы на время подачи первого ствола. Грубо говоря, просто везет, отметил Тихон Васильевич. Если существует угроза жизни людей, пожарные не станут ждать, когда кто-то придет и откроет шлагбаум. Они могут пойти и на крайние меры — снести шлагбаум, а потом будут разбираться с собственником.

Грядет волна социального возмущения

Новые противопожарные правила, касающиеся шлагбаумов, в Бердске не выполнимы, уверил «Курьер. Среда. Бердск» руководитель Центра по развитию комфортной городской среды, экс-директор УК «Гурман», Михаил Перфилов.

-В прошлом году было выдано предписание по дому №55 в Микрорайоне. Хотя имелся доступ через другие жилые многоквартирные дома, нам выдали предписание демонтировать шлагбаум. Несмотря на все наши попытки оспорить предписание в суде, мы проиграли во всех инстанциях. Сами пожарные не идут навстречу в части обеспечения доступа, получения ключей. Они говорят, что им это не надо, они этим не будут заниматься. Это самый главный критерий. Посадить человека возле шлагбаума — это удорожание с 1500 рублей технического обслуживания до, минимум 15 000 рублей нужно человеку платить, плюс налоги, 25 000 рублей. Это просто нереальная цифра. Плюс еще нужно поставить будку, где работник будет сидеть. Есть в шлагбаумах функция автоматического открывания. Но как будут трактовать пожарные эту функцию, не ясно. Когда мы общались с нашим отделом, они трактовали, что это не автоматическое открывание. Там есть алгоритм, когда пожарная машина подъезжает, вскрывает крышку, и шлагбаум автоматически открывается. Сделать шлагбаум общедоступным, то тогда какой в нем смысл. Поэтому нас ждет довольно большая волна социального возмущения по поводу устранения нарушений. В Бердске стоит достаточно большое количество шлагбаумов. Люди потратили примерно 100 000 рублей на каждый. И теперь выкидывать их в мусорку будет, наверное, для них тяжело, - акцентировал Михаил Перфилов.

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От редакции

В вашем дворе стоит шлагбаум?

Аноним, 23 декабря 2020 14:54
Аллилуйя! Следующи шаг, дай бог, будет убрать машины со дворов. Только кратковременные парковки.
Аноним, 23 декабря 2020 15:09
НВР:
Да.И пусть разбирают
Последний барак на фергане, 23 декабря 2020 15:25
Давно пора этот колхоз убрать.
ССМП, 23 декабря 2020 15:25
И не только пожарные и скорая помощь проехать не может ночами. У бабушки, которая вызывает ночью скорую, нет доступа к шлагбауму и приходится бригаде пешком от него идти до подъезда.
Nomad47, 23 декабря 2020 15:29
Наши законодатели традиционно хотят как лучше, получается у них, как всегда. Варианты решений самые абсурдные. Большинство шлагбаумов открываются мобильным телефоном. Внести номер телефона командира пожарного расчёта или медика скорой помощи в базу данных шлагбаума и вопрос решён. Некоторая дополнительная нагрузка на руководителей пожарной службы и скорой помощи можно компенсировать за счёт владельцев шлагбаумов. А вот точечная засттройка должна быть запрещена, новые дома должны иметь достаточную территорию для парковок автомобилей жителей домов и запас для гостей.

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