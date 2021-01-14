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Продлил все ограничения в Москве до 21 января Сергей Собянин

14:45 14.01.2021 Фото: sobyanin.ru
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Школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

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Эпидемиологическая обстановка в Москве пока остается неопределенной

Дорогие друзья,

Эпидемиологическая обстановка в Москве пока остается неопределенной.

С одной стороны, новогодняя пауза остановила рост заболеваемости. Благодаря выходным дням и двукратному снижению пассажиропотоков в общественном транспорте удалось разорвать множество цепочек распространения коронавируса.

Набирает темп вакцинация. Ежедневно прививку делают несколько тысяч москвичей.

С другой стороны, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло. В больницах по-прежнему находится свыше 13 тысяч человек – столько же, сколько и накануне праздников.

Но при этом – благодаря дополнительным мощностям, введенным за последние недели, – в коронавирусных госпиталях свободно порядка 7,6 тысяч коек. На 2 тысячи коек больше, чем в конце декабря.

В этой ситуации, взвесив все за и против и проведя консультации с санитарными врачами, мы приняли следующие решения.

1. С понедельника, 18 января 2021 г. учащиеся с 1 по 11 класс возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме.

Транспортные карты школьников будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте.

Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым.

Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик.

Поэтому школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

В случае выявления даже одного случая инфекции – как и в первом полугодии – весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение.

2. Все остальные ограничения продлеваются на неделю – до четверга, 21 января 2021 г.

Городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.

Почему именно на неделю?

По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок.

Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений.

Чтобы так и произошло, каждому из нас следует быть максимально осторожным.

Предприятия и организации должны скрупулёзно выполнять предписания санитарных врачей. А граждане – соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства защиты.

И не откладывайте решение о вакцинации. Чем быстрее мы сформируем коллективную защиту от вируса, тем быстрее город вернется к обычной жизни.

Будьте здоровы!

Ваш мэр С.Собянин

Источник: sobyanin.ru

глава чиновник школа Сергей Собянин
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