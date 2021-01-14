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Сбил пешехода и отвез его умирать на кладбище житель Новосибирской области

15:15 14.01.2021 Фото: pixabay.com
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После наезда на пешехода Ф., Лыткин Д.Н. не приняв мер для оказания первой медицинской помощи, не вызвав скорую медицинскую помощь и полицию.

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Лыткин Д.Н. подъехав на территорию городского кладбища оставил Ф. в бессознательном состоянии на обочине дороги на снегу, скрывшись с место происшествия

В Коченевский районный суд Новосибирской области поступило уголовное дело по обвинению Лыткина Д.Н. в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 264, ст.125 УК РФ, а именно в том, что будучи лишенным право управления транспортным средством, в нарушение правил ПДД совершил по неосторожности наезд на пешехода Ф., который двигался в попутном направлении по правой полосе движения, причинив ему многочисленные телесные повреждения.

После наезда на пешехода Ф., Лыткин Д.Н. не приняв мер для оказания первой медицинской помощи, не вызвав скорую медицинскую помощь и полицию, поместил Ф., на заднее сиденье автомобиля оставив место совершения дорожно-транспортного происшествия.

С целью сокрытия причастности к совершению ДТП, Лыткин Д.Н. подъехав на территорию городского кладбища оставил Ф. в бессознательном состоянии на обочине дороги на снегу, скрывшись с место происшествия.

Ф. был обнаружен спустя сутки посторонними лицами, которые вызвали скорую помощь.

Смерть Ф. наступила в ГБУЗ НСТ «ОЦГБ» от тупой травмы головы в виде перелома костей черепа, кровоизлияний под твердой и под оболочками головного мозга, очага ушиба головного мозга, осложнившейся развитием отека и дислокации головного мозга с вклинением стволовой части в большое затылочное отверстие.

Судебное заседание назначено на 18.01.2021 на 10ч.00 минут.

насмерть сбил
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