14.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги

Новую схему мошенничества с соцсетью «ВКонтакте» раскрыло Роскачество

17:45 14.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Соцсеть рекомендует не пользоваться вредоносными программами, просящими указывать личные данные для получения возможностей, которых нет в соцсети: просмотра "гостей страницы" или чужих скрытых фото, бесплатных голосов или безлимитных подарков.

% name% title
Роскачество зафиксировало новую схему мошенничества с использованием архивов "ВКонтакте"

Пользователю приходит сообщение, что его архив якобы будет создан через сутки и может оказаться в открытом доступе. Далее человеку предлагают войти в аккаунт, чтобы отменить передачу данных, а также сменить пароль. В результате злоумышленник получает полный доступ к странице.
Эксперты Роскачества зафиксировали новую схему мошенничества, в которой используются фишинговые сайты при отмене пользователем создания архива "ВКонтакте". Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Как указано в сообщении, цель атаки - похищение пароля для дальнейшего взлома профиля и использования его для рассылки спама и мошенничества. Отмечается, что "ВКонтакте" позволяет пользователям выгружать все данные, собранные сетью на протяжении существования аккаунта. В архиве, который выдает "ВКонтакте", содержится большой объем информации, в том числе все диалоги пользователя. Заказать выдачу такого архива можно только самому пользователю, который залогинен в свой аккаунт, и нельзя сделать это извне. Несмотря на это, именно такую атаку имитирует злоумышленник, чтобы получить доступ к странице.

Атака происходит так: пользователю, у которого есть аккаунт в "ВКонтакте", приходит сообщение вроде "архив на все ваши переписки будет создан через 24 часа и отправлен на почту XXX". В качестве почты указан очевидно не принадлежащий пользователю ящик. После это происходит классическая фишинговая схема: пользователю предложено войти в аккаунт для отмены создания и передачи архива, а также смены пароля по ссылке на фишинговый ресурс.

"К примеру, мы заметили сайт vkarchives.com, который к моменту написания данного материала был удален, а переход по данной ссылке был заблокирован Агентами безопасности "ВКонтакте", чтобы защитить своих пользователей. Если пользователь введет свой пароль в форме фейкового сайта, он отдаст свой аккаунт прямо в руки хакеру, как говорится, тепленьким. Смена пароля - дело, конечно, полезное, но не на мошенническом сайте, а только на оригинальном сайте соцсети", - поясняют в Роскачестве.

Замруководителя Роскачества Илья Лоевский поясняет, что похитивший профиль злоумышленник действительно сможет заказать выгрузку архива, и это потенциально опасно. В архиве есть не только открытые данные, но и, к примеру, документы, загружавшиеся пользователем, привязки номеров телефона, список использованных банковских карт и история платежей. Все это злоумышленник может использовать в своих интересах.

"Злоумышленники могут создавать фишинговые сайты и присылать спам-письма, маскируясь под популярные ресурсы. При этом, конечно, никто не взламывает наши сервера, не получает доступ к базам данных. Люди сами неумышленно отдают свои профили мошенникам, доверчиво переходя по непроверенным ссылкам. В среднем отправляем около 10 тыс. предупреждений о смене пароля в сутки", - сообщил директор по защите приватности пользователей "ВКонтакте" Александр Швец, уточнив, что компания оперативно блокирует переходы из "ВКонтакте" на вредоносные сайты.

Также он добавил, что соцсеть рекомендует не пользоваться вредоносными программами, просящими указывать личные данные для получения возможностей, которых нет в соцсети: просмотра "гостей страницы" или чужих скрытых фото, бесплатных голосов или безлимитных подарков. Представитель компании подчеркнул, что скачивание персонального архива с данными профиля без подтверждения с устройства, привязанного к аккаунту, не получится, а уникальная ссылка для скачивания не открывается из другого профиля. Помимо этого, сам архив можно зашифровать с помощью персонального ключа OpenPGP.

Как не стать жертвой
Эксперты рекомендуют пользователям соцсети: не переходить по ссылкам из сообщений, особенно играющих на эмоциях (как позитивных "вы выиграли", так и негативных "вас взломали"); вбивать адрес соцсети только вручную в браузере, а лучше - использовать приложение соцсети. Никогда не вводить свои пароли и логины на посторонних сайтах.

Если возникает неясная ситуация с безопасностью аккаунта в соцсети, то стоит изменить пароль, также необходимо использовать двухфакторную аутентификацию.

мошенничество соцсеть фишинг хакер
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Попадались мошенники?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКрасную икру воровали десятками банок в магазинах Бердска перед Новым годом
18:51 14-01-2021
Красную икру воровали десятками банок в магазинах Бердска перед Новым годом
Затмения 2021 года: Точный астрономический календарь 2021
18:50 14-01-2021
Затмения 2021 года: Точный астрономический календарь 2021
Снова впал в кому лежащий в реанимации с коронавирусом Борис Грачевский 
18:32 14-01-2021
Снова впал в кому лежащий в реанимации с коронавирусом Борис Грачевский 
БердскЗолотые медали забрали в Междугороднем турнире баскетболисты из Бердска
18:30 14-01-2021
Золотые медали забрали в Междугороднем турнире баскетболисты из Бердска
Памятникам присвоят QR-коды: Историческую память защитят в России законом
18:20 14-01-2021
Памятникам присвоят QR-коды: Историческую память защитят в России законом
Крещение 2021: какой будет погода в Москве?
18:20 14-01-2021
Крещение 2021: какой будет погода в Москве?
Что изменится в административном кодексе России. Обещают скидки при штрафах
18:15 14-01-2021
Что изменится в административном кодексе России. Обещают скидки при штрафах
Где ставят прививки от коронавируса в Новосибирской области: После поручения Путина откроют новые пункты вакцинации
18:03 14-01-2021
Где ставят прививки от коронавируса в Новосибирской области: После поручения Путина откроют новые пункты вакцинации
Сколько бюджетных мест получат вузы России на 2022/23 учебный год
18:00 14-01-2021
Сколько бюджетных мест получат вузы России на 2022/23 учебный год
Новый размер пенсии по инвалидности в 2021 году по группам
17:50 14-01-2021
Новый размер пенсии по инвалидности в 2021 году по группам