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Насколько вырастут цены в 2021 году, рассказал эксперт

17:15 14.01.2021 Фото: pixabay.com
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Экономическая активность остается подавленной, а повышение тарифов растянуто во времени.

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Эксперт рассказал, насколько вырастут цены в 2021 году

Темпы роста цен в России в текущем году достаточно быстро вернутся к цели ЦБ в 4% с декабрьского уровня в 4,9%, а большую часть года будут находиться в диапазоне 3-3,5%, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.

По данным Росстата, инфляция в стране в прошлом году составила 4,91% против 3,04% годом ранее. Банк России ожидал инфляцию по итогам прошлого года в интервале 4,6-4,9%, Минэкономразвития прогнозировало ее на уровне 4,6-4,8%.

"Да, и достаточно быстро: мы ожидаем инфляцию в коридоре 3-3,5% большую часть следующего года", - ответил Тищенко на вопрос, вернется ли инфляция к таргету Банка России в наступившем году.

Он объяснил, что это произойдет, поскольку экономическая активность остается подавленной, а повышение тарифов растянуто во времени.
По ожиданиям ЦБ, темпы роста цен в 2021 году составят 3,5-4%, а Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на уровне в 3,7%. Согласно консенсус-прогнозу, составленному РИА Новости на основе опроса аналитиков, темпы роста цен в России по итогам наступившего года составят 3,6%.

Источник: РИА Новости

бедность нищета рост цен цены на продукты
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