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Напал с холодным оружием и украл 2 000 рублей неизвестный в синей куртке на продавца в магазине «Сити Бир» в Бердске. Он попал на видео

17:11 14.01.2021 Фото: скриншот видео
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Подозревается: мужчина на вид около 25 лет, худощавого телосложения, рост около 173-175 см., европейской внешности, глаза серого цвета.

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Совершено нападение на продавца, в целях хищения денежных средств

08.01.2021 около 19 часов 30 минут неустановленное лицо, находясь в помещении магазина «Сити Бир», расположенном по адресу: Новосибирская область, г.Бердск, микрорайон «Северный», 2г, совершило нападение на продавца, в целях хищения денежных средств в сумме 2 000 рублей, принадлежащих ИП с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с применением ножа, используемого в качестве оружия.

Подозревается: мужчина на вид около 25 лет, худощавого телосложения, рост около 173-175 см., европейской внешности, глаза серого цвета. Был одет в куртку темно-синего цвета, штаны черного цвета, шапку вязаную черного цвета, ботинки-кроссовки черного цвета. Лицо было прикрыто вязанным шарфом черного цвета.

Мимо преступника проезжал автомобиль, если водитель видел этого человека, просим позвонить по номеру телефона:

2-19-75, т.с.8-953-859-29-03

Видео ОМВД по Бердску

нападение ограбление продавец
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