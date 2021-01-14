Повысить размер налогового вычета на лечение и образование до 288 тыс. рублей предлагают в Госдуме

Максимальный размер социального налогового вычета последний раз был повышен в 2008 году. "Справедливая Россия" предложила проиндексировать этот показатель с учётом инфляции за все прошедшие годы.

Последний раз объем вычета повышался в 2008 году

Депутаты «Справедливой России» разработали проект закона об увеличении размера социального налогового вычета более чем в два раза, заявил глава фракции Сергей Миронов. Об этом 14 января сообщается на сайте политической партии.

«Сегодня фракция «Справедливая Россия» направила на рассмотрение Правительства РФ проект федерального закона «О внесении изменений в статью 219 Налогового кодекса РФ в части увеличения размера социального налогового вычета», — говорится в сообщении.

В настоящее время, напомнил Миронов, максимальный размер социального налогового вычета 120 тысяч рублей, последний раз был повышен в 2008 году.

«Сегодня совсем другие цены и другие траты, в том числе на лечение или образование. Мы предложили проиндексировать этот показатель с учётом инфляции за все прошедшие годы. В результате максимальный размер налогового вычета должен вырасти в два с лишним раза — до 288 608 рублей», — сказал политик.

Он также выразил надежду на то, что кабмин поддержит это давно назревшее решение.