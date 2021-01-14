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Балканский «монстр» обрушился на Россию. Какие регионы попали под его власть

20:47 14.01.2021 Фото: МЧС
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На юге, например, в средине января столбик термометра поднялся до отметки +21. Но потепление сопровождается штормом и ледяными дождями. Циклон захватывает европейскую часть страны.

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Шторм сдувал с дороги автобусы

Мощный балканский циклон продолжает портить погоду в стране. На Россию этот вихрь обрушился накануне, и первыми удар приняли южные регионы, передает ФОБОС. В среду сюда поступил тёплый воздух с Красного моря, и резко потеплело: в Сочи, например, к утру было выше +21°, и это в середине января!

Но вместе с повышением температуры пришли сильный ветер и осадки. Шторм валил опоры освещения и ограды. В Ростовской области он стал причиной крупного ДТП с участием пассажирского автобуса – его просто сдуло с дороги, двое человек погибли. Что же до ливней, то их интенсивность достигала 19 мм за 12 часов. А севернее – в полосе от Брянской до Астраханской области – шли ледяные дожди.

В зоне атмосферных фронтов циклона оказались также Черноземье и Поволжье. Но здесь температура в плюс так и не ушла, и осадки выпадали в виде снега. Поднялась пурга с видимостью до пары десятков метров. Сегодня вихрь продолжит смещаться северо-восток, и в эпицентре непогоды окажутся уже Средняя Волга и республики Кавказа.

Воздух в его области остывает, так что по сравнению со вчерашним днём осадки будут чуть менее интенсивными – до 10-20 мм за сутки. Условия для возникновения гололёдных явлений сохранятся в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях и в Калмыкии.

Сильнее всего сегодня достанется Пензе. Снежный буран принесёт в город порядка половины месячной нормы осадков, а температура повысится до -4° – это почти на 3° теплее климата. В пятницу-субботу снегопады ослабеют (не более 2-5 мм за сутки), и начнется похолодание. Его пик придется на воскресенье-понедельник – даже днём только -16...-19°.

Причина тому – усиление арктического вторжения, которое, как ни странно, вызовет тот же самый циклон. Уже сегодня, как видно, стужа начнет возвращать утраченные позиции. И в области тёплой погоды останется только крайний юг России. В конце рабочей недели атмосферный фронт сумеет немного притормозить продвижение похолодания. Но в выходные Русская равнина окажется в холодном тылу вихря, и морозы пробьются даже в Причерноморье.

В итоге, в ночь на понедельник в Крыму и на Кубани воздух остынет до -5...-10°. А в эпицентре стужи окажутся Центральная Россия, Черноземье и Средняя Волга: под утро ниже -20...-25°.

Так, в Москве сегодня -12°, правда, это по-прежнему заметно ниже нормы. А из-за влияния циклона будет идти снег, хотя и не такой сильный, как на юге: до 8мм за сутки. В последующие дни погода наладится, а температура – понизится: ночью 20-градусные морозы, днём только -14...-17°.

обрушился сильный ветер снегопад циклон юг России
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