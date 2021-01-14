14.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Гороскопы / Общество

Уран уходит из ретроградности 15 января 2021: Какую силу даст лично вам этот день?

21:28 14.01.2021 Фото: Pixabay
0

Ретроградность Урана началась в 2020 году, который был очень неблагоприятным. Все плохое, связанное с этим временем, останется в прошлом.

% name% title
Энергетика Урана представляет собой нечто крайне интересное

15 января — первый день прямого движения ретроградного Урана. Астрологи рассказали, чем примечателен этот день и почему он является благоприятным. Настало время сбросить с себя груз прошлого.

Энергетика Урана представляет собой нечто крайне интересное. Сила данной планеты уникальна и непохожа на воздействие других ночных светил. Это значит, что в середине января произойдет очень яркое астрологическое событие.

Плюсы прямого движения Урана в 2021 году

14 число — последний день обратного движения планеты. 15 января Уран развернется и начнет двигаться по ночному небу в привычном направлении. Согласно мнению экспертов, данное небесное тело отвечает за хаос и непредсказуемость. С пятницы 15 числа начнется благоприятное время, когда хаоса в жизни людей будет становиться меньше, а оставшаяся его часть будет более позитивной.
Продлится данный период до 20 августа, но первые дни прямого движения будут самыми яркими и запоминающимися.

Ретроградность Урана началась в 2020 году, который был очень неблагоприятным. Все плохое, связанное с этим временем, останется в прошлом. С 15 января будет гораздо проще забывать неприятности. Это один из самых больших плюсов, связанных с прямым движением Урана.

Каким Знакам Зодиака Уран принесет больше всего счастья

Уран будет находиться в Знаке Тельца на момент перехода из одного состояния в другое, поэтому больше всего позитивной энергии получат люди, которые постоянно сами себя накручивают и живут прошлым: Тельцы, Раки, Девы, Рыбы. Им удастся победить хандру и апатию.

Новые возможности придут к тем, кто не привык сидеть без дела, а также умеет вовремя обращаться за помощью к шестому чувству. Уран повысит силу интуиции и даст много сил Близнецам, Львам, Стрельцам, Водолеям.

Что касается Овнов, Весов, Скорпионов и Козерогов, то этим людям тоже улыбнется удача. Им Уран поможет стать более независимыми и спокойными. Удача не обойдет стороной никого из нас. Нужно лишь правильно настроиться на этот благоприятный период.

Источник: vesti-ua

астрология гороскоп знаки зодиака ретроградность ретроградный Уран
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто вы знаку зодиака?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Тайна смерти актера: Спешил на годовщину свое свадьбы Дмитрий Гусев
22:09 14-01-2021
Тайна смерти актера: Спешил на годовщину свое свадьбы Дмитрий Гусев
Скончались 23 человека после прививки вакциной Pfizer от коронавируса
21:59 14-01-2021
Скончались 23 человека после прививки вакциной Pfizer от коронавируса
Чего обязательно следует избегать 15 января в День Святого Серафима Саровского?
21:50 14-01-2021
Чего обязательно следует избегать 15 января в День Святого Серафима Саровского?
Перелом в коронавирусном кризисе оценил Мишустин
21:49 14-01-2021
Перелом в коронавирусном кризисе оценил Мишустин
БердскУкрал с карты через телефон у знакомой 10 000 рублей в кафе "Водолей" в Бердске и получил реальный срок молодой мужчина
21:35 14-01-2021
Украл с карты через телефон у знакомой 10 000 рублей в кафе
Уран уходит из ретроградности 15 января 2021: Какую силу даст лично вам этот день?
21:28 14-01-2021
Уран уходит из ретроградности 15 января 2021: Какую силу даст лично вам этот день?
Убил педофила и отправился за решетку: Оправдания не случилось
21:27 14-01-2021
Убил педофила и отправился за решетку: Оправдания не случилось
Семена партнер сайт: Лучшие экземпляры со всхожестью 100%
21:20 14-01-2021
Семена партнер сайт: Лучшие экземпляры со всхожестью 100%
Странные симптомы обнаружили у зараженных коронавирусом: Такого еще не было
21:08 14-01-2021
Странные симптомы обнаружили у зараженных коронавирусом: Такого еще не было
Чай с этой добавкой оказывает антираковое действие
20:50 14-01-2021
Чай с этой добавкой оказывает антираковое действие