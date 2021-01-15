15.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Где появятся "умные" счетчики и что это такое

14:50 15.01.2021 Фото: Pixabay
0

Переход на новые счетчики начался с 1 июля 2020 года и должен завершиться к 2023 году.

% name% title
Потребители сэкономят на покупке и установке счетчиков

Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после строительства, должны быть с 1 января 2021 года в обязательном порядке оснащены «умными» приборами учета электрической энергии. Это одно из положений комплексного закона о массовом переходе на интеллектуальные системы учета электроэнергии в частных и многоквартирных домах, который был принят в 2018 году и начал поэтапно вступать в силу.

Переход на новые счетчики начался с 1 июля 2020 года и должен завершиться к 2023 году.

Что такое «умный» счетчик

Благодаря установке таких приборов гражданам не нужно будет передавать данные о потреблении электроэнергии вручную. «Умный» счетчик будет сам передавать данные в управляющую или ресурсоснабжающую компанию.

Почему «умные» счетчики — это удобно

  • Потребители сэкономят на покупке и установке счетчиков;
  • С новыми приборами невозможно забыть передать показания, а раньше из‑за этого возникали путаница и переплата;
  • Счетчики смогут передавать сигнал об авариях и сбоях в работе сети;
  • Можно будет следить за показателями онлайн.

Как это работает

«Умный» счетчик будет сам следить за тем, сколько электроэнергии расходуют граждане, и передавать данные в компанию.

Канал передачи информации определяется поставщиком услуги. Это может быть передача данных через домашнюю сеть WI-FI, мобильный телефон или сим-карту, установленную в приборе.

Есть ли ответственность за отсутствие такого прибора

Штрафов не предусмотрено, однако в соответствии с Градостроительным кодексом существует обязательный набор документов, необходимых для ввода жилого дома в эксплуатацию. Среди них — документы, подтверждающие передачу гарантирующим поставщикам электрической энергии. Без этих документов во вводе дома в эксплуатацию может быть отказано.

Однако запланированы и другие изменения. Так, с 1 января 2022 года все допускаемые в эксплуатацию приборы учета должны быть интеллектуальными.

А с 1 января 2023 года в случае непредоставления потребителю доступа к минимальному набору функций интеллектуального учета (который будет определен отдельно) потребитель вправе потребовать штраф (фиксированную сумму).

Источник: Госдума

передача показаний счетчик умный счетчик
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы хотите себе "умный" счетчик?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Где появятся "умные" счетчики и что это такое
14:50 15-01-2021
Где появятся
БердскПостроят ясельный детсад в 2021 году за 130 млн рублей в Бердске. Застройщик - БСТ, подтвердил Александр Воронин
14:49 15-01-2021
Построят ясельный детсад в 2021 году за 130 млн рублей в Бердске. Застройщик - БСТ, подтвердил Александр Воронин
Уличили в мошенничестве с деньгами главбуха ЖКХ под Новосибирском
14:45 15-01-2021
Уличили в мошенничестве с деньгами главбуха ЖКХ под Новосибирском
Вопрос импичмента Трампу могут рассмотреть сразу после инаугурации Байдена
14:30 15-01-2021
Вопрос импичмента Трампу могут рассмотреть сразу после инаугурации Байдена
Сколько зараженных коронавирусом скончались за сутки на 15 января в Новосибирской области
14:28 15-01-2021
Сколько зараженных коронавирусом скончались за сутки на 15 января в Новосибирской области
Болеют коронавирусом уже 30 035 в Новосибирской области. Число зараженных за сутки на 15 января озвучил оперштаб
14:26 15-01-2021
Болеют коронавирусом уже 30 035 в Новосибирской области. Число зараженных за сутки на 15 января озвучил оперштаб
Как новый прожиточный минимум повлиял на размер денежных пособий россиян в 2021. Называем сумму
14:20 15-01-2021
Как новый прожиточный минимум повлиял на размер денежных пособий россиян в 2021. Называем сумму
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
14:20 15-01-2021
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
Объяснил блокировку аккаунта вакцины "Спутник V" Twitter
14:15 15-01-2021
Объяснил блокировку аккаунта вакцины
БердскКак заплатить за вывоз мусора в Сибири и Бердске. Рассказываем о 3-х способах
14:02 15-01-2021
Как заплатить за вывоз мусора в Сибири и Бердске. Рассказываем о 3-х способах