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Коронавирус рекомендации: Через сколько дней можно выходить на работу после контакта с больным COVID-19, объяснил министр Хальзов

11:24 15.01.2021, Маргарита Мартынова Фото: pixabay
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Нужно ли сдавать тест на коронавирус контактному, также есть ответ.

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После 14 дней самоизоляции не надо сдавать тест на ковид

В период пандемии на самоизоляции должны находится все контактировавшие с больным ковидом люди: родственники, соседи, коллеги. Соответственно, они все вынуждены не работать. Чтобы выйти на работу, необходимо сдать тест на коронавирус. Хорошо, если больничный оплачивается, а если нет, на что жить человеку.

29 октября 2020 года «Курьер. Среда. Бердск» обратился с запросом в Министерство здравоохранения Новосибирской области: контактные лица не могут выйти на работу, так очень долго ждут очередь на мазок по коронавирусу. Образуются очереди по 800 человек. Как решается данный вопрос?

30 декабря 2020 года Константин Хальзов ответил на вопрос:

- В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 ноября 2020 года выписка контактных лиц, у которых не появились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляются по истечении 14-ти календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 без проведения лабораторного исследования на COVID-19.

Таким образом, если человек, контактировавший с больным ковидом, провёл 14 дней на самоизоляции и не заболел, то может выходить на работу или учёбу без сдачи теста на коронавирус.

больничный контакт коронавирус рекомендации тест Константин Хальзов Министерство здравоохранения Новосибирской области
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От редакции

Вы сдавали тест на ковид после самоизоляции?

Аноним, 15 января 2021 11:35
НВР:
Для чего? Кроме финансирования конторок делающих бешеное бабло на тестах, я лично смысла в этом тесте для себя не вижу.

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