Гадания на Пасху 2021 на суженого, на желание и на богатство

Существуют различные ритуалы, позволяющие узнать будущее

Существуют различные ритуалы, позволяющие узнать будущее. Давайте рассмотрим, как гадать на Пасху 2 мая 2021 года.

Ворожба на свежем яйце

Возьмите стакан воды, которую освятили в церкви, и 1 куриное яйцо. Разбейте яйцо в воде и используйте полученную фигуру для определения своего будущего:

Яйцо имеет форму купола церкви. Для молодых людей это предвещает свадьбу, для пожилых — болезнь.

Для мужчин собака — близкий друг, для женщин — сплетница.

Корабль обещает путешествие за границу или брак, замужней женщине — возвращение потерявшегося мужа, мужчине — дальний путь.

Дерево — хорошие новости, здоровье.

Сердце — любовь.

Цветы — свидание.

Мужчина — замужество.

Яйцо, осевшее на дне посуды, предупреждает о неприятностях.

На крашеном яйце

Самое распространенное пасхальное гадание проводят на крашеных яйцах. Так можно разгадывать события всю пасхальную неделю. Желательно, чтобы этот обряд проводили незамужние девушки. Необходимы кольцо, хлеб, соль и сахар.

Перед тем как погадать, нужно поместить эти объекты по одному в каждый угол комнаты. Затем встать в середине и покрутить расписанное яйцо по полу. Когда оно перестанет крутиться, посмотреть, куда направлена его заостренная часть:

Яйцо показывает на кольцо. Если у девушки есть любимый человек, стоит подождать развития событий, пока он не сделает предложение. Одинокая девушка встретит молодого человека и скоро выйдет за него замуж.

Сахар обещает много поклонников, но без предложений вступить в брак. Год будет размеренным и тихим. Не будет никаких ссор с близкими.

Хлеб — богатая жизнь. У девушки будет поклонник, который подарит ей дорогие подарки, но это не значит, что он женится на ней.

Соль — слезы и безответная любовь.

По крашеным яйцам можно погадать не только на любовь, но и на доходы. Корзину с освященными крашенками накрывают полотенцем и кладут на стол. Участники гадания поочередно подходят к корзине и берут яйцо, не глядя.

Цвет яйца используется для определения будущего состояния:

красное — это прибыль, богатство;

белый — продвижение по службе и увеличение зарплаты;

зеленый — создание дополнительных источников прибыли;

оранжевый — потеря работы;

синий — низкий доход;

желтый — много неожиданных подарков.

По яичному белку

Такой ритуал похож на гадание со свежим яйцом, но есть одно небольшое отличие — не используется все яйцо. Наливают полстакана кипятка. Далее необходимо разбить 1 яйцо над стаканом, отделить желток от белка и вылить последний в воду. Белок свернется, образуя различные формы. Вглядываясь в них, можно определить свое будущее.

На освященных в церкви яйцах

Девушка берет освященное в церкви яйцо, очищает скорлупу и ножом разрезает его на две равные части. Яйцо, не проваренное как следует, сулит длительное одиночество. Если желток будет близок к краю, то скоро будет свадьба. Чем он ярче, тем лучше будет совместная жизнь супругов. Такое гадание на Пасху на суженого проводят дома по возвращении с пасхальной службы.

Используя кулич

На Пасху многие женщины сами пекут куличи. Выпекая такое кушанье, можно судить о своей будущей судьбе и благополучии всей семьи. Если кулич окажется воздушным и насыщенного цвета, с хорошо выпеченным центром, жизнь будет спокойной и благополучной.

Не пропекшийся как следует — плохой знак. У членов семьи могут быть различные проблемы, в том числе со здоровьем.

В субботу перед Пасхой, когда тесто замешивается для выпечки кулича, можно провести гадание. Оно позволит узнать о судьбе всех членов семьи. Это несложный ритуал, который могут провести все желающие.

Нужно выбрать по 1 куличу для каждого члена семьи. После того как вытащили кулич из печи, внимательно посмотрите на форму каждого и попытайтесь определить по ним будущее.



Если изделия аккуратные, без вмятин и трещин, год будет хорошим для человека. Поврежденные куличи — признак болезни и гнева. Не поднявшийся толком кулич — плохая новость.

Можно проводить также гадание на Пасху на суженого с куличом на сон. Он делается в канун Светлого воскресенья. Перед сном следует положить под кровать тарелку с кусочком кулича. Далее надо произнести либо записать на бумаге и положить на кулич следующие слова: «Суженый, мой ряженый, приди ко мне, я тебя пасхой угощу». Тот, кто придет к девушке во сне той ночью, и будет ее женихом.

На церковной свече

Нужно купить белую свечу в храме после пасхальной службы. Она должна быть освещена и помещена в кулич. Следите за пламенем по дороге домой. Если огонь постоянно ровный и светлый, то весь год будет наполнен приятными событиями. Погашенная свеча сулит неприятности гадающему и его близким.

На картах

Запрещено гадать по картам до Пасхи. Это опасно, потому что карты могут привлечь злые силы в дом. В течение пасхальной недели нужно воздерживаться от любых подобных манипуляций, чтобы не вызвать неприятности.

В ночь перед Пасхой

Накануне воскресения Христова можно провести гадание по свече, взятой из церкви. Она должна быть освящена в храме, принесена домой, зажжена.

После этого необходимо взглянуть на пламя:

Яркий и беспокойный огонь — к захватывающим событиям.

Низкий и тускло горящий — не располагает к ярким событиям, невеселый год.

Тихий огонь — стабильность и процветание.

Дымящееся пламя свечи — провал и одиночество.

На будущее в любви

Гадание на любовь — самое старое. Если сомневаетесь, что чувства возлюбленного искренни, идите в храм и оставайтесь там на протяжении всего пасхального богослужения. Когда все закончится, купите 2 свечи и поставьте их перед иконой Пресвятой Богородицы. Одна свеча символизирует женщину, а другая — ее возлюбленного.

Зажгите свечи и наблюдайте за пламенем:

Огонь горит ярко, без треска и сажи — это значит, что любовь взаимна.

Пламя тухнет. Если свеча, символизирующая суженого, погасла, то он любит больше. Пламя, которое погасло сразу же, не обещает любовных отношений.

Дым и треск — признак, указывающий на третьего лишнего, соперницу или конкурента.

Свечи могут показать тусклое свечение. Это означает, что множество препятствий встанет на пути влюбленных.

На деньги

Экономьте деньги на протяжении всего поста. Сходите в церковь утром на Пасху и отдайте накопленное бедным. Перед этим прочтите заговор на деньги и богатство: «Господи, отдай все, что я даю, богатством, умножив на тысячу». Найдите икону, изображающую воскрешение, поцелуйте ее и произнесите молитву, прославляющую Иисуса.

С помощью зерен и монет можно делать гадание на Пасху на богатство и деньги. Для этого необходимо взять монеты разных типов, положить их в мешок с каким-нибудь зерном. В пасхальное утро нужно вытащить горсть зерен и посмотреть, какие монеты у вас есть. Если есть большая, год будет богат.

Чтобы исполнить собственное желание

Если хотите реализовать желание, отломите маленький кусочек освященного кулича. Как проводят такое гадание на Пасху на исполнения заветного желания:

Заверните кусок кулича в чистую ткань и прогуляйтесь до отдаленного места, где можно безопасно кормить птиц.

Раскрошите кулич и бросьте его голубям или воробьям.

Если птицы быстро подбирают крошки, желание скоро сбудется.

Хлеб, оставленный на земле, указывает на то, что человек не получит желаемого результата. Желание не сбудется, потому что на пути будут непреодолимые препятствия.

Итоги

Гадания на Пасху — мощные мистические обряды. Мысли гадающего должны оставаться чистыми, ибо злые намерения могут негативно повлиять на его будущее. В зависимости от поставленных целей можно проводить гадания на деньги, на суженого, исполнение желаний и др.

Источник: kleo.ru