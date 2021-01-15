Точный гороскоп на субботу 16 января 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально

Возросшее обаяние Водолея позволит преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху в личной жизни.

Гороскоп на 16 января 2021 года

Гороскоп на 16 января 2021 года.

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)

Благоприятный день. Возможно сегодня вам посчастливится решить проблемы, которые не покидали вас на протяжении последних дней. Повышение жизненного потенциала может положительно сказаться в сфере профессиональной деятельности, на отношении к вам начальства, на карьеру. Будьте осторожны в обещаниях или в делах, связанных с заключением долгосрочных договоров.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)

Возросшее обаяние Водолея позволит преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху в личной жизни. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка. В этот день женщины смогут максимально проявить все свои интеллектуальные и духовные способности, только не стоит браться за то, что потребует большого эмоционального напряжения, так как вероятны нервные срывы.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)

Опасный день, связанный с внешней агрессией, провокациями и искушениями. У Рыб вероятно усиление таких качеств, как податливость, внушаемость, лень, стремление к соблазнам. В этот день полезно ограничение во всех земных наслаждениях: строгая диета, воздержание. Не реагируйте болезненно на то, что происходит, ведь от вас не многое зависит. В этот день нужно быть ближе к природе.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)

День благоприятен для Овнов творческих профессий. Сегодня они смогут реализовать свои замыслы или уладить проблемы, связанные с ремонтом квартиры или благоустройством дома. Любая покупка будет удачной.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)

Деловая активность по-прежнему не стабилизировалась. В любом деле вам придется прилагать гораздо больше усилий, чем обычно. Интриги, зависть, неожиданные препятствия будут затягивать осуществление ваших планов. Сегодня следует соблюдать осторожность и гибкость. Может возникнуть необходимость привлечь к своим планам влиятельных людей. В этот день не планируйте встреч с друзьями и не спорьте ни с кем. Вторую половину дня посвятите дому, семье, детям. В сексуальном плане день обещает быть удачным.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)

Вероятны ссоры или домашние хлопоты. Сохраняйте выдержку и хладнокровие. Не реагируйте на то, что происходит, — многое зависит не только от вас. День благоприятен для реализации творческих замыслов, для дел, связанных с землей, строительством, благоустройством. Во второй половине дня вероятно плохое известие или ухудшение самочувствия.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)

Сегодня вам удастся сотворить нечто выдающееся. Звезды советуют заняться творческой деятельностью. И вам удастся самореализоваться, ничто не сможет омрачить вашего настроения. Отношения между вами и окружающими будут хорошими и теплыми, так как недоброжелатели на время решили оставить вас в покое.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)

День благоприятен для мужчин-Львов. Сегодня они смогут уладить проблемы, связанные с личными отношениями или с ремонтом квартиры, благоустройством дома. Любая покупка, кроме приобретения мебели и изделий из дерева, будет удачной.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)

Сегодня вас ждут новые интересные знакомства — не исключено, что из деловых они перерастут в дружеские. День благоприятен для реализации творческих замыслов, для дел, связанных с благоустройством дома. Любое вложение денег будет удачным и принесет прибыль. Во второй половине дня вероятно плохое известие или ухудшение самочувствия. Простудные заболевания или обострение хронических заболеваний — признак неверно выбранного пути.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)

Неблагоприятный день. Опасайтесь интриг, зависти. Может возникнуть необходимость в помощи друзей, родственников или влиятельных людей. Вероятны ссоры. Вам следует уделить максимум внимания своим близким.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)

Этот день будет отмечен ощущением радости, успокоения. Вы можете почувствовать удивительную легкость и свободу. Результаты всех намеченных встреч окажутся впоследствии спасательным якорем. Вероятно, они принесут улучшение финансового положения.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

Благоприятный день. Занятия творчеством или любимое увлечение могут привести к внутренним открытиям или указать на дополнительный источник заработка. Общение с друзьями, встречи с интересными людьми и любовные отношения успешны и принесут удовлетворение. Желательно отправиться в гости или принять гостей у себя. Вечером возможно неприятное известие. Вероятны ссоры или домашние хлопоты, которые следует воспринимать спокойно, без лишних эмоций: скоро все станет на свое место.

Источник: supercook.ru