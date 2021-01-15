Мощные ритуалы на выигрыш в лотерею: они работают!

Проводить обряд обязательно в среду или четверг: эти дни считаются самыми денежными. Сила такого обряда возрастает в разы, а если еще и сыграть в лотерею именно в эти дни, то успех будет 100%.

Магические ритуалы и обряды на выигрыш – это залог успеха, возможность заручиться поддержкой самой Фортуны

Магические ритуалы и обряды на выигрыш – это залог успеха, возможность заручиться поддержкой самой Фортуны.

Если правильно придерживаться всех правил проведения обрядов, то произойдет самое настоящее волшебство. Но самое главное – это верить в свои силы и свой успех.

Есть четыре важных условия для всех магических ритуалов, относящихся к выигрышам в лотерею.

Проводить обряд обязательно в среду или четверг: эти дни считаются самыми денежными. Сила такого обряда возрастает в разы, а если еще и сыграть в лотерею именно в эти дни, то успех будет 100%.

Ритуалы на привлечение чего-либо проводятся только на растущую Луну. Это касается всех обрядов. На убывающую Луну читают заговоры, чтобы избавиться от чего-то.

Все будет работать, только если в это верить: верить в магию, верить в произносимые слова, в своим силы, в успех дела.

Нужно концентрировать мысли на результате: представлять деньги в большом количестве.

Заговор на удачу

Этот заговор является очень успешным в целях привлечения большого денежного выигрыша.

Для него понадобятся три вишневые косточки, лимонная цедра, баночка или коробочка, обязательно непрозрачная, и мелочь. Монеты должны быть только из желтого металла, номинал не важен.

На дно баночки кладутся мелочь, косточки и цедра. Над открытой емкостью произносятся слова:

«Девушка в лес за ягодами ходила, по дорожке к полянке вышла. Оглянулась – а везде деньги лежат. Вот, и насобирала полную корзинку монеток. Пусть и мне также повезет».

После того, как слова будут трижды произнесены, баночка закрывается и ставится в то место. Где ее не увидят другие люди.

Покупать лотерейный билет можно уже через неделю после проведения обряда.

Ритуал со свечой

Нужно взять купюру, которой хватит для покупки лотерейного билета. Это должна быть обязательно одна бумажка. Купюру нужно взять в правую руку и произнести слова семь раз:

«Отдам одну, а получу много».

Сразу же после заговора нужно пойти и приобрести лотерейный билет. Брать нужно, не задумываясь, первый попавшийся под руку.

Затем дома обряд завершается. Зажигается свеча из зеленого воска и снова семь раз произносятся слова, но уже другие:

«Билет этот волшебный, магический. Он заряжен на удачу и принесет мне деньги. Быть мне победителем, а в доме моем быть достатку».

После этого билет прячется в укромное место вплоть до момента розыгрыша.

О проведении обрядов никому нельзя сообщать! Все ритуалы должны проводиться в одиночестве и в тишине.

Источник: astrohit.info