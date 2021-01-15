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Любовь - психическое заболевание с кодом F 63.9. Так решила ВОЗ

17:50 15.01.2021 Фото: pixabay
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Наиболее болезненными любовные чувства оказываются для людей с меланхоличным складом натуры, чувствительных и депрессивных.

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По тому, как человек любит, можно судить о состоянии его психического здоровья

Всемирная организация здравоохранения признала любовь психическим отклонением. Отныне международный шифр этой болезни F 63.9. Любовь отнесли к психическим отклонениям, к пункту «Расстройство привычек и влечений».

Любовь оказалась в одной компании с такими заболеваниями, как алкоголизм, игромания, токсикомания, клептомания.

«На самом деле это похоже на какую-то подставу: мы работаем по международной классификации болезней,  в ней такого шифра нет.  Впрочем, в нашем реестре психических расстройств присутствует понятие «любовный бред», при котором человек внушает себе, что он безумно влюблен в кого-то или во что-то», - отметил врач-психиатр Павел Боровиков.

По мнению ученых, любовь можно сравнить с обсессивно-компульсивным расстройством. По тому, как человек любит, можно судить о состоянии его психического здоровья. В любви проявляются крайние черты характера - и светлые, и патологические. Наиболее болезненными любовные чувства оказываются для людей с меланхоличным складом натуры, чувствительных и депрессивных. А также для холериков, которые впадают в ярость при малейших проблемах.

Медикаментозно вылечить любовь нельзя: это требует, скорее, какого-то внутреннего осознания и помощи опытного, квалифицированного психолога.

Источник: АиФ

F 63.9 любовь обессивно-компульсивное расстройство психическое заболевание ВОЗ
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