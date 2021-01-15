Любовь - психическое заболевание с кодом F 63.9. Так решила ВОЗ

По тому, как человек любит, можно судить о состоянии его психического здоровья

Всемирная организация здравоохранения признала любовь психическим отклонением. Отныне международный шифр этой болезни F 63.9. Любовь отнесли к психическим отклонениям, к пункту «Расстройство привычек и влечений».



Любовь оказалась в одной компании с такими заболеваниями, как алкоголизм, игромания, токсикомания, клептомания.



«На самом деле это похоже на какую-то подставу: мы работаем по международной классификации болезней, в ней такого шифра нет. Впрочем, в нашем реестре психических расстройств присутствует понятие «любовный бред», при котором человек внушает себе, что он безумно влюблен в кого-то или во что-то», - отметил врач-психиатр Павел Боровиков.



По мнению ученых, любовь можно сравнить с обсессивно-компульсивным расстройством. По тому, как человек любит, можно судить о состоянии его психического здоровья. В любви проявляются крайние черты характера - и светлые, и патологические. Наиболее болезненными любовные чувства оказываются для людей с меланхоличным складом натуры, чувствительных и депрессивных. А также для холериков, которые впадают в ярость при малейших проблемах.



Медикаментозно вылечить любовь нельзя: это требует, скорее, какого-то внутреннего осознания и помощи опытного, квалифицированного психолога.

Источник: АиФ