Заработная плата бюджетников 2021: Как изменится зарплата учителей и врачей с января, прогноз от экономиста Евгения Гонтмахера

Чиновники полагают, что новая система приведет к выравниванию зарплат, но не к их уменьшению, поскольку будет учитываться размер прожиточного минимума в регионах и прочие местные особенности. Как новая система сработает на деле, предположил в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» доктор экономических наук России Евгений Гонтмахер.

Зарплата учителя зависит от многих факторов в России

Новая система начисления заработной платы работникам бюджетной сферы, включающая базовую ставку и тарифную сетку из 18 разрядов, начинает работать в России с 2021 года.

По новым правилам сотрудники будут получать одинаковую зарплату вне зависимости от субъекта страны, так как требования к системам оплаты труда в рамках отраслей теперь устанавливает кабмин, а не региональные власти.

Чиновники полагают, что новая система приведет к выравниванию зарплат, но не к их уменьшению, поскольку будет учитываться размер прожиточного минимума в регионах и прочие местные особенности. Как новая система сработает на деле, предположил в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» доктор экономических наук России Евгений Гонтмахер.

- Уровнять зарплату всех учителей по всей стране — это нереально. Бюджетники (за исключением работников вузов и федеральных медицинских центров) получают зарплату из региональных бюджетов. Если бы они получали зарплату из федерального бюджета, что невероятно, такого не будет никогда, то тогда можно было бы теоретически говорить об этом. А сейчас каждый регион определяет собственные параметры зарплаты бюджетников.

Другое дело, что есть проблемы в том, что доля оклада в зарплатах бюджетов недопустимо низка, основная ее часть – разнообразные надбавки. Это позволяет руководителям учреждений варьировать и манипулировать цифрами, наказывать или поощрять сотрудников. Это очень непрозрачная ситуация. Видимо, надо как тренд повышать в зарплате долю постоянной части, оклада собственно. Который зависит только от того, на какой должности ты работаешь. Это правильно. Принудительно платить учителю Новосибирской области и Алтайского края одинаковую зарплату — невозможно, - отметил Евгений Шлёмович.

Стоит отметить, что зарплата теперь будет складываться из основного оклада, индивидуальной премии, но не менее 5%, доплаты за вредность и работу в выходные дни, надбавки за ученую степень, звание и длительный стаж - 10−30% и других дополнительных платежей.

Общая доплата может доходить до 60% от оклада, в отдельных случаях — до 120%. Также бюджетникам будет доступна материальная помощь - 30% от оклада и помощь на оздоровление - 50% от оклада.