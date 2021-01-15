15.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Авто / Общество

На покупку авто 375 000 рублей выделит жителям России Мишустин. Кто получит?

11:00 15.01.2021 Фото: pixabay
0

Помимо отечественной сборки обязательным условием остается порог предельной цены на авто — полтора миллиона рублей.

% name% title
Помимо отечественной сборки обязательным условием остается порог предельной цены на авто — полтора миллиона рублей.

Некоторые категории граждан России сохранят право получать льготное автокредитование до 2023 года. Об этом сообщает издание «Автостат» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

По данным издания, речь идет о программе приобретения автомобилей отечественного производства. Льготы смогут получить семьи с одним ребенком, медицинские работники и те, кто сдал старую машину по программе трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса. Скидка для них составит 10% от изначальной стоимости машины. Также преференции предоставлены жителям Дальнего Востока — скидка в 25%.

Максимальная сумма, компенсируемая государством, составит 375 тысяч рублей. Помимо отечественной сборки обязательным условием остается порог предельной цены на авто — полтора миллиона рублей.

авто автокредит автостат льгота
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хорошее условие?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Разрушило больницу мощнейшее землетрясение в Индонезии. Есть пострадавшие
11:56 15-01-2021
Разрушило больницу мощнейшее землетрясение в Индонезии. Есть пострадавшие
Фитнес-центр «Кристалл» в военном городке: новые направления для здоровья и красоты
11:52 15-01-2021
Фитнес-центр «Кристалл» в военном городке: новые направления для здоровья и красоты
15 февраля сретение господне приметы
11:50 15-01-2021
15 февраля сретение господне приметы
БердскОбследуйтесь, чтобы быть здоровыми в Бердске
11:46 15-01-2021
Обследуйтесь, чтобы быть здоровыми в Бердске
Нашли новый тип коронавируса у домашнего кота в Петербурге
11:45 15-01-2021
Нашли новый тип коронавируса у домашнего кота в Петербурге
Изъяли более двух килограммов героина у супружеской пары под Новосибирском
11:34 15-01-2021
Изъяли более двух килограммов героина у супружеской пары под Новосибирском
БердскПолучили 20 лет строгого режима наркодилеры под Бердском
11:30 15-01-2021
Получили 20 лет строгого режима наркодилеры под Бердском
БердскКоронавирус рекомендации: Через сколько дней можно выходить на работу после контакта с больным COVID-19, объяснил министр Хальзов 1
11:24 15-01-2021
Коронавирус рекомендации: Через сколько дней можно выходить на работу после контакта с больным COVID-19, объяснил министр Хальзов
Мощные ритуалы на выигрыш в лотерею: они работают!
11:20 15-01-2021
Мощные ритуалы на выигрыш в лотерею: они работают!
Упал метеорит под Иркутском. Смотрите видео
11:19 15-01-2021
Упал метеорит под Иркутском. Смотрите видео