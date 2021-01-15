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Изъяли более двух килограммов героина у супружеской пары под Новосибирском

11:34 15.01.2021 Фото: кадр оперативной съемки
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При проведении последующих обысков в гараже, принадлежащем злоумышленникам, изъяты ещё около 400 граммов героина. Всего из незаконного оборота изъято 2 килограмма 300 граммов запрещённых веществ.

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Больше двух килограммов героина изъяли у супружеской пары новосибирские правоохранители

В ноябре 2020 сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с коллегами УФСБ России по Центральному военному округу при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» регионального главка МВД России задержаны в с. Новолуговое 29-летняя женщина и её 33-летний супруг. Семейная пара подозревается в покушении на сбыт наркотиков. Фигуранты выполняли роли фасовщиков: забирали из тайников оптовые партии запрещённых веществ, расфасовывали на более мелкие и помещали в тайники-закладки.

В ходе личного досмотра мужчины правоохранители обнаружили и изъяли наркотическое средство героин массой около 300 граммов. Дома у подозреваемых обнаружено аналогичное запрещённое вещество массой более 1,6 кг. Помимо этого полицейские изъяли электронные весы, упаковочный материал, а также другие предметы, используемые для фасовки наркотических средств.

При проведении последующих обысков в гараже, принадлежащем злоумышленникам, изъяты ещё около 400 граммов героина. Всего из незаконного оборота изъято 2 килограмма 300 граммов запрещённых веществ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: 54.мвд.рф

наркодилер наркотики
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