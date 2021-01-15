Продавал запрещенные вещества через Сеть рецидивист в Новосибирске. Его поймали

Он признан виновными в совершении 15 особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Вынесен приговор за участие в преступном сообществе, реализующем наркотические средства

Железнодорожный районный суд города Новосибирска 14 января т.г. вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 36–летнего, ранее судимого за совершение особо тяжкого преступления Федора Афанасьева.

Он признан виновными в совершении 15 особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по ч. 3 ст. 30 п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), а также в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

Заместитель прокурора Новосибирской области заключил ранее с Афанасьевым досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он взял на себя обязательство активно содействовать органам предварительного следствия в расследовании уголовного дела.

Условия досудебного соглашения Афанасьевым выполнены в полном объеме. Он сообщил органам предварительного расследования о деятельности организованной иным лицом на территории Новосибирской области группы, лаборатории по изготовлению наркотиков и работе в ней граждан Республики Казахстан.

Он рассказал о схеме сбытов наркотических средств, своей функции управляющего в интернет-магазине, указал на свою учетную запись, с помощью которой он общался с иными участниками преступного сообщества.

Афанасьев в полном объёме признал свою вину в том, что на протяжении 2018 года он занимался сбытом наркотических средств, будучи участником преступного сообщества, находясь при этом в местах лишения свободы.

Организатор преступного сообщества был приговорен судом Октябрьского района г. Новосибирска к 13 годам лишения свободы. В отношении остальных установленных и задержанных участников преступного сообщества, которые вину в совершении инкриминируемых преступлений не признают, идет судебное следствие.

Суд с учетом правовой позиции государственного обвинителя признал Афанасьева виновным в совершении 16 преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев с ограничением свободы сроком на 1 год.

Наказание в виде лишения свободы Афанасьеву предстоит отбывать в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: Прокуратура Новосибирской области