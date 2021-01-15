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Уволился директор участка РЭС в Бердске Игорь Михин. Ушел в бизнес

12:28 15.01.2021, Галина Панчева Фото: предоставлено Игорем Михиным
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Игорь Михин открыл Центр услуг энергоснабжения, который будет заниматься полной электрификацией объектов.

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Игорь Михин 4 года возглавлял бердский участок РЭС

Уволился директор бердского участка РЭС Игорь Михин. Свой пост он оставил 31 декабря 2020 года и ушел в бизнес, открыв организацию «Центр услуг электроснабжения». Специалисты фирмы занимаются полной электрификацией объектов от получения техусловий до аварийно-восстановительных работ.

-Работая в РЭСе, я увидел, что люди, которые хотят подключиться к электрическим сетям, открывают много дверей для достижения своей цели. Им нужно обратиться в РЭС, проектную, электромонтажную организации и так далее. Времени и сил уходит на это немало. И я подумал, что было бы неплохо оказать им помощь. Тем более, когда случаются аварийные ситуации, бердчанам не всегда удается быстро найти помощников. Об этом не раз говорилось в горадминистрации, в диспетчерской службе — людей с подобными проблемами обращается немало. Как руководитель я не раз получал звонки с вопросами: что делать, куда идти и так далее. Мог только ответить: ищите на сайтах, в соцсетях. Если поставишь себя на их место, то понимаешь, что люди испытывают, сколько они тратят времени и нервов, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 15 января Игорь Михин.

По словам Игоря Анатольевича, за время работы в РЭС, он узнал, кто выполняет данные виды работ. Но они выполнялись все по отдельности. Также определил добросовестных и недобросовестных исполнителей. Игорь Михин собрал директоров организаций, занимающихся электрификацией, и они обсудили тему создания фирмы, которая будет заниматься не отдельными вопросами, а сразу всеми. Данное предложение было одобрено. Сразу же обсудили вопрос по выбору поставщиков.

-Определились, что лучше всего будет, если человек войдет в одни двери и там закроются все вопросы. А организация сама распределит функции с оформлением документов и выполнением работ, - подчеркнул Игорь Анатольевич.

Центр услуг электроснабжения открылся 11 января 2021 года. И сюда уже пошли клиенты. В штате организации 11 инженерно-технических работников и специалистов. Около 40 внештатных рабочих. С наращиванием объема работ штат будет увеличиваться.

Игорь Михин 4 года руководил бердским участком РЭС. Сейчас его обязанности исполняет его заместитель Сергей Леонтьев. АО РЭС рассматривает кандидатуры на должность директора бердского участка.

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