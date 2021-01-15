Авария на частной котельной ТГК-1: Похолодало в домах в центре Бердска. Когда вернется тепло, ответил Блинов

"Температура на выходе с химзаводской котельной в пределах нормы, по поводу аварии городу частная компания не докладывает, главное, что выдает заданную температуру", сказал замдиректора КБУ.

Замерзают жители Бердска

Управляющая компания СКС предупреждает жителей своих домов о похолодании в квартирах. По их информации, на химзаводской котельной произошла авария, вышел из строя один из котлов, и температура теплоносителя снижена сегодня, 15 января.

«Курьер. Среда. Бердск» связался с заместителем директора КБУ Бердска по строительству и общим вопросам Александром Алексеенко. На вопрос что случилось на ТГК-1, Александр Алексеевич ответил:

-Температура на выходе с химзаводской котельной в пределах нормы, по поводу аварии городу частная компания не докладывает, главное, что выдает заданную температуру.

"Курьер. Среда. Бердск" выяснил у директора ТГК-1 Антона Блинова, что похолодало в домах еще вчера.

- С 21 часа 14 января температура теплоносителя немного снижена, ведутся ремонтные работы в штатном режиме, работает бригада ремонтников. Я думаю, к обеду 15 января работы будут закончены и повысим температуру, сообщил Блинов.

Пока жители домов половины центральной части Бердска, обслуживаемой ТГК-1, ощущают похолодание в своих квартирах.