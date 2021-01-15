Отбросило на забор частного дома белый Volkswagen Tiguan из-за ДТП с Toyota RAV4 на перекрестке ул. Маяковского и Суворова в Бердске. Смотрите видео и фото

ДТП произошло 15 января

Сегодня днем, 15 января, на перекрестке ул. Маяковского и ул. Суворова произошло ДТП. Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск" на месте происшествия, белый Volkswagen Tiguan проехал на красный свет. Произошло столкновение с Toyota RAV4. Удар пришелся в морду Toyota. При этом Volkswagen отбросила на тротуар в забор частного дома. Водители воздержались от комментариев, ссылаясь на компетентное органов правоохранителей.