Названа причина смерти Бориса Грачевского

Причиной смерти Бориса Грачевского стал COVID-19, рассказал Агентству городских новостей "Москва" председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин.

"Борис Грачевский скончался от коронавирусной инфекции", — сказал он.

О смерти 71-летнего художественного руководителя детского юмористического журнала "Ералаш" стало известно накануне вечером. В конце декабря его госпитализировали с коронавирусом в одну из столичных больниц.

Врачи оценивали состояние Грачевского как тяжелое, но позже оно стабилизировалось. Однако, как рассказал друг режиссера Владимир Долинский, накануне его снова ввели в медикаментозный сон.

Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Он окончил Калининградский механический техникум (сейчас — Королевский колледж космического машиностроения и технологии), а в 1969 году поступил во ВГИК. Его он окончил спустя 23 года, а диплом получил в 2017 году.

С 1968 года работа Грачевского была связана со сферой кино. В 1974 он и драматург Александр Хмелик организовали детский юмористический киножурнал "Ералаш". Грачевский был его директором и художественным руководителем.

В 2009-м он снял первый полнометражный фильм, а в 2015-м выпустил картину "Между нот, или Тантрическая симфония". Кроме того, Грачевский был автором проекта "Социальная реклама".