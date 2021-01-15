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Названа причина смерти Бориса Грачевского

17:15 15.01.2021 Фото: fb.ru
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О смерти 71-летнего художественного руководителя детского юмористического журнала "Ералаш" стало известно накануне вечером.

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Названа причина смерти Бориса Грачевского

Причиной смерти Бориса Грачевского стал COVID-19, рассказал Агентству городских новостей "Москва" председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин.
"Борис Грачевский скончался от коронавирусной инфекции", — сказал он.

О смерти 71-летнего художественного руководителя детского юмористического журнала "Ералаш" стало известно накануне вечером. В конце декабря его госпитализировали с коронавирусом в одну из столичных больниц.

Врачи оценивали состояние Грачевского как тяжелое, но позже оно стабилизировалось. Однако, как рассказал друг режиссера Владимир Долинский, накануне его снова ввели в медикаментозный сон.
Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Он окончил Калининградский механический техникум (сейчас — Королевский колледж космического машиностроения и технологии), а в 1969 году поступил во ВГИК. Его он окончил спустя 23 года, а диплом получил в 2017 году.
С 1968 года работа Грачевского была связана со сферой кино. В 1974 он и драматург Александр Хмелик организовали детский юмористический киножурнал "Ералаш". Грачевский был его директором и художественным руководителем.
В 2009-м он снял первый полнометражный фильм, а в 2015-м выпустил картину "Между нот, или Тантрическая симфония". Кроме того, Грачевский был автором проекта "Социальная реклама".

драматург коронавирус причина смерти режиссер Борис Грачевский
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