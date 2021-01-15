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Тело пропавшего без вести 6-летнего мальчика нашли водолазы

17:51 15.01.2021 Фото: vk.com/divers.dobrotvorec
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Ребенок исчез перед Новым годом в Карелии. Его обнаружили 15 января на дне озера.

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Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии

Тело 6-летнего Филиппа, пропавшего в поселке Карелии перед Новым годом, найдено в реке.

Как сообщается в паблике "Доброспас", сегодня, 15 января, водолазы из отряда "ДобротворецЪ" подняли со дна реки Тохмайоки в поселке Хелюля Сортавальского района тело 6-летнего Филиппа Мельника, пропавшего 28 декабря.

Днем 28 декабря 6-летний Филипп, проживающий в поселке Хелюля Сортавальского района, вышел из дома и пропал. Мать ребенка попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в правоохранительные органы.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование дела находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета России.

Водолазы-добровольцы, несмотря на лютые морозы, не останавливали поиски мальчика, и в результате нашли его.

водолазы добровольцы морозы нашли тело поиски
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