Тело дедушки зашили в шторы и вынесли во двор: На похороны нет денег

Его сожительница не нашла иного способа (денег у них не было даже на свет в квартире). Накануне в жилище нашли скелет её сына. Ольгу отправили в психбольницу.

Жители многоэтажки нашли тело дедушки, зашитое в шторы

Жители многоэтажки в Москве нашли тело дедушки, зашитое в шторы и оставленное возле подъезда.

Картину увидели обитатели дома на Энергетической улице. Сначала решили, что это просто ковёр, но, приглядевшись, поняли, что внутри находится человек. И ковёр — вовсе не ковёр, а занавески, плотно зашитые вдоль тела (к нему пришили даже варежки). Сверху всё перевязали лентой и в таком виде выставили во двор.

Люди вызвали скорую, прибывшие медики — полицию. Соседка говорит, что дедушка умер от рака, и его сожительница Ольга К. не нашла иного способа похоронить (денег у них не было даже на свет в квартире). Вчера в жилище этой женщины нашли скелет её сына, Ольгу отправили в психбольницу.

Источник: t.me/breakingmash