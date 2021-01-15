Такого еще не было: Гриппа в России нет, завила Попова

"Мы готовы забыть, что такое грипп. Мы привили в Российской Федерации 60% населения, мы все соблюдаем правила защиты от респираторных инфекций", рассказала глава Роспотребнадзора.

Попова заявила об отсутствии гриппа в России

Сегодня в России гриппа нет, такого года еще не было, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы готовы забыть, что такое грипп. Мы привили в Российской Федерации 60% населения, мы все соблюдаем правила защиты от респираторных инфекций, и сегодня в стране гриппа нет. А сегодня, я напомню, уже середина января. Такого года еще не было", - рассказала Попова на Гайдаровском форуме.