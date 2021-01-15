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Такого еще не было: Гриппа в России нет, завила Попова

20:22 15.01.2021 Фото: commons.wikimedia.org
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"Мы готовы забыть, что такое грипп. Мы привили в Российской Федерации 60% населения, мы все соблюдаем правила защиты от респираторных инфекций", рассказала глава Роспотребнадзора.

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Попова заявила об отсутствии гриппа в России

Сегодня в России гриппа нет, такого года еще не было, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы готовы забыть, что такое грипп. Мы привили в Российской Федерации 60% населения, мы все соблюдаем правила защиты от респираторных инфекций, и сегодня в стране гриппа нет. А сегодня, я напомню, уже середина января. Такого года еще не было", - рассказала Попова на Гайдаровском форуме.

грипп коронавирус Анна Попова
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От редакции

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Аноним, 15 января 2021 20:28
НВР:
гайдаровского форума?..смехъ и грехъ..
Аноним, 15 января 2021 20:48
Так всем уже понятно, что нет не только гриппа, нет и туберкулеза, аппендицита, почечных колик, кариеса, простатита, радикулита... Даже суицид исчез!

Есть только ваш долбаный барановирус, сказками о котором вы потчуете доверчивое население уже целый год!!!

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