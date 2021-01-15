МИД: Выходит из Договора по открытому небу Россия

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны.

Договор позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе, заявили в МИД РФ.

"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.

Источник: РИА Новости