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Дистанционное обучение отменил с 18 января 2021 в школах по всей России глава Минпросвещения

18:30 15.01.2021 Фото: pixabay.com
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Исключения составляют всего 10 школ в семи регионах, закрытые на карантин. Продлять каникулы еще на неделю не стали. С понедельника начинается третья четверть.

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Во всех регионах России с 18 января возобновятся очные занятия в школах

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил о возобновлении обучения во всех школах России в очном формате с понедельника, 18 января. Об этом он сказал в ходе брифинга в пятницу, 15 января.

«С понедельника, 18 января, школы всех 85 субъектов РФ, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляют традиционный образовательный процесс», — отметил министр.

По его словам, исключение составляют всего 10 школ в семи регионах. Они остаются на карантине из-за коронавируса.

Днем ранее Кравцов рассказал, что в подавляющем большинстве школ в российских регионах возобновились занятия в очном формате.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин также подписал указ о том, что столичные школьники вернутся к очному обучению с 18 января. Их транспортные карты разблокируют.

дистанционное обучение карантин коронавирус школьники Сергей Кравцов
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