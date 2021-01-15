Дистанционное обучение отменил с 18 января 2021 в школах по всей России глава Минпросвещения

Исключения составляют всего 10 школ в семи регионах, закрытые на карантин. Продлять каникулы еще на неделю не стали. С понедельника начинается третья четверть.

Во всех регионах России с 18 января возобновятся очные занятия в школах

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил о возобновлении обучения во всех школах России в очном формате с понедельника, 18 января. Об этом он сказал в ходе брифинга в пятницу, 15 января.

«С понедельника, 18 января, школы всех 85 субъектов РФ, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляют традиционный образовательный процесс», — отметил министр.

По его словам, исключение составляют всего 10 школ в семи регионах. Они остаются на карантине из-за коронавируса.

Днем ранее Кравцов рассказал, что в подавляющем большинстве школ в российских регионах возобновились занятия в очном формате.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин также подписал указ о том, что столичные школьники вернутся к очному обучению с 18 января. Их транспортные карты разблокируют.