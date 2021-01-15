Мучных червей начнут есть россияне, предрекла диетолог

Однако сначала их включат в питание в ряде стран, уточнила медик.

"В принципе уже поступает завуалированно, в виде порошка, добавляют уже в готовое блюдо. Я думаю, в Россию это тоже придет постепенно с добавками", — объяснила она.

Кроме того, Соломатина напомнила, что существуют красители на основе подобных насекомых. При этом, по ее словам, об этом никто не думает. Похожее произойдет с мучными червями: их будут добавлять в продукты в виде порошка, а затем начнут употреблять в чистом виде в качестве замены белка.