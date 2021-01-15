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19-летняя дочь Ренаты Литвиновой снялась обнаженной для мужского журнала

23:20 15.01.2021 Фото: https://www.instagram.com/p/CKCi9N0nsfQ/
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Девушка лежит в розовых шарах, кокетливо прикрывая груди руками, на ней нет практически ничего.

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Ульяна предстала в весьма нескромном виде

Известная звезда Рената Литвинова, которая периодически эпатирует публику выложила в своем  "Инстаграме" фото юной 19-летней дочери Ульяны Добровской. Девочка в новой смелой фотосессии НЮ доказала всем, что уже совсем не ребенок. Ульяна снялась для мужского журнала Maxim. А звездная мама поспешила поддержать дочь и написала: "Когда, если не в девятнадцать?.."

На снимках дочь Ренаты предстала в весьма нескромном виде. Она лежит в розовых шарах, кокетливо прикрывая груди руками, стройные ноги обрамляют белые чулки с поясом и маленькие кружевные трусики, больше на девушке нет ничего.

Поклонники пришли в восторг и осыпали дочь хвалебными комментариями:

stylist_dontsovaВеликолепно! Ну почему же только в 19?))) В любом возрасте можно, главное - желание!🌟🌟🌟
ya_asya_lu - Как красиво 😍
iren_fox_888Это произведение , 19 -летней выдержки 🔥 Вы замечательная мама 🔥🌹
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Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

белье молодость ню стройность тело фигура фото фотосессия Рената Литвинова Ульяна Добровская
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