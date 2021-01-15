19-летняя дочь Ренаты Литвиновой снялась обнаженной для мужского журнала

Известная звезда Рената Литвинова, которая периодически эпатирует публику выложила в своем "Инстаграме" фото юной 19-летней дочери Ульяны Добровской. Девочка в новой смелой фотосессии НЮ доказала всем, что уже совсем не ребенок. Ульяна снялась для мужского журнала Maxim. А звездная мама поспешила поддержать дочь и написала: "Когда, если не в девятнадцать?.."
На снимках дочь Ренаты предстала в весьма нескромном виде. Она лежит в розовых шарах, кокетливо прикрывая груди руками, стройные ноги обрамляют белые чулки с поясом и маленькие кружевные трусики, больше на девушке нет ничего.
Поклонники пришли в восторг и осыпали дочь хвалебными комментариями:
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