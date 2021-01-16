Как готовить брокколи вкусно

Специалисты утверждают, что в ней содержится больше белка, чем в мясе. И самое главное, она имеет в себе большое количество витаминов, что обеспечивает надежную защиту организма от различных заболеваний.

Брокколи является настоящим кладезем полезных веществ и микроэлементов

Здоровая пища является залогом долгой и полноценной жизни. Овощные блюда содержат все необходимые микроэлементы, которые требуются для полноценного функционирования организма и отдельных системы в целом. Брокколи по рецепту является настоящим кладезем полезных веществ и микроэлементов. С ее помощью можно приготовить бесчисленное множеством питательных блюд, которые никак не скажутся на фигуре.

Итальянская спаржа прекрасно подходит для невероятного количества вторых блюд, в том числе пирогов и запеканок. Благодаря ей можно сделать легкий и питательный ужин или же насыщенный и вкусный обед. Сегодня существуют различные вариации рецептов, с помощью которых можно сделать всевозможные блюда из брокколи. Специалисты утверждают, что в ней содержится больше белка, чем в мясе. И самое главное, она имеет в себе большое количество витаминов, что обеспечивает надежную защиту организма от различных заболеваний.

Дерзкий салат

Вкусное и пикантное блюдо, которое прекрасно подойдет для праздничного стола. За рубежом, в частности в США, считается классическим и повсеместным блюдом. Его неоспоримым достоинством является оригинальность и утонченность вкуса. С его помощью вы сможете удивить близких.

Продукты:

Брокколи – 220 гр.;

Бекон – 220 гр.;

Лук красный (маленький) – 1 шт.;

Морковь — 100 гр.;

Орехи – 1,5 ст. л.;

Изюм – 1,5 ст. л.;



Винный уксус – 2 ст. л.;Майонез – 2/3 стакана;Соль, перец.

Рецептура:

Обжарьте порезанный кубиками бекон на среднем огне. Необходимо чтобы он в процессе жарки приобрел слегка коричневый оттенок. Нарежьте мелко лук и брокколи на небольшие кубики. Перемешайте все подготовленные ингредиенты, а также изюм и орехи. Последние два компонента на любителя.

Следующим шагом смешайте полученную массу с уксусом, майонезом, солью и перцем. В согласии с рецептом приготовления капусты брокколи, массу нужно перемешать несколько раз. Затем салат должен настояться в прохладном месте в течение получаса. После этого пикантное блюдо можно подавать к столу.

Салат с яйцом и помидорами

Вкуснейшее произведение кулинарного искусства, которое напомнит вам о лете. С его помощью вы сможете побаловать близких и добавить в свой рацион больше полезных микроэлементов и витаминов.



Продукты:

Капуста – 250 гр.;

Помидоры – 3 шт.;

Яйца – 4 шт.;

Майонез – 60 гр.;

Соль.

Рецепт приготовления капусты брокколи:

Отварите яйца вкрутую примерно в течение 5-7 минут после того, как закипит вода. Параллельно в этот момент нашинкуйте промытые соцветия капусты и помидоры. После того как яйца сварились необходимо разрезать их на небольшие дольки и смешать с остальными компонентами. Добавьте майонез, смешайте всю массу и поставьте в прохладное место. Необходимо, чтобы салат пропитался в течение 1 часа.

С креветками и сыром

Восхитительное первое блюдо с нежным сливочным вкусом. Представленная кулинарная композиция прекрасно подойдет на случай приезда непредвиденных гостей. Оригинальный способ приготовить что-то уникальное, полезное и запоминающееся.

Список продуктов:

Капуста – 220 гр.;

Креветки – 260 гр.;

Картофель – 220 гр.;

Рис – полстакана;

Сыр плавленый – 360 гр.;



Подсолнечное масло – 35 мл.;Чеснок – 1 маленькая головка;Морковь – 80 гр.;Лук (крупный) – 1 шт.;Петрушка, укроп, соль.

Пошаговое приготовление:

В кипящий бульон засыпаем рис и варим в течение 7-8 минут. Затем добавляем очищенный и нарезанный кубиками картофель. Спустя 5-6 минут добавляем капусту, варим 2-3 минуты. Параллельно обжарьте вместе лук, морковь и чеснок. После чего на сковороду закиньте креветки и пережарьте массу в течение двух, трех минут.

Следующим шагом вкусного приготовления брокколи будет подготовка сыра. Натрите его на терке, предварительно его потребуется заморозить. Закиньте обжаренную массу из креветок, моркови, лука и чеснока в суп, где варится картофель с рисом и капустой. В заключении добавьте натертый сыр. Необходимо дождаться, чтобы он полностью расплавился и получилась однородная масса. Суп можно украсить зеленью. Если вы предпочитаете крем-супы, пропустите суп через блендер.

Суп куриный

Полезное и сытное блюдо. Отличный вариант для тех, кто хочет порадовать себя и свою семью необычным обедом. Суп считается достаточно насыщенным, содержит необходимые микроэлементы и витамины для сбалансированного питания.

Список продуктов:

Брокколи – 360 гр.;

Куриное бедро – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Зеленый горошек – 1 банка маленькая;

Картофель – 2 шт.;



Лук – 1 шт.;2 зубчика чеснока;Петрушка, лавровый лист, перец, соль.

Рецептура:

Отварите голень в кастрюле в воде с лавровым листом в течение получаса. Параллельно потребуется нашинковать мелко лук и натереть морковь на терке, также порезать кубиками картофель и чеснок. Как только голень сварится, ее необходимо вынуть, а лавровый лист убрать. В бульон добавить лук, морковь, картофель и горошек. Курицу необходимо остудить.

В согласии с простым рецептом супа из брокколи следующим этапом отделите кости от мяса и нарежьте мякоть кубиками. Полученную массу положите в бульон, где варятся остальные ингредиенты. Затем потребуется мелко порезать капусту и добавить ее туда же. После этого суп варить необходимо в течение 4-6 минут. После варки бульон должен настояться в течение 5-7 минут. По окончании посыпьте суп зеленью.

Суп диетический

Полезный рецепт брокколи с пошаговой инструкцией и фото. С его помощью вы сможете дополнить свой рацион жизненно необходимыми микроэлементами и сохранить свою фигуру красивой и стройной. Блюдо может использоваться также для детского меню.



Продукты:

Брокколи – 320 гр.;

Индейка (грудка) – 220 гр.;

Сельдерей – 80 гр.;

Тыква – 80 гр.;

Лук – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Соль, специи.

Методика приготовления:

Включите мультиварку и выберите режим «Суп». Залейте в форму воду и положите туда индейку. Как только вода закипит, слейте ее и наберите 2 литра горячей воды, закинув туда мясо. Закройте крышку мультиварки и продолжайте варить грудку. Параллельно почистите тыкву от кожуры и семян, разрежьте кубиками ее и брокколи.

Следующим шагом почистите и нарежьте лук, морковь и сельдерей как вам будет удобно. Закиньте все овощи в бульон, предварительно посолите. После того как мультиварка просигнализирует об окончании варки выньте все овощи и мясо и измельчите в блендере. Затем добавьте эту массу в бульон и перемешайте. У вас получился вкусный и диетический суп-пюре.

Что можно приготовить из капусты брокколи на второе?

Запеченное куриное филе

Потрясающий вариант горячего второго блюда. К его достоинствам можно отнести наличие полезных микроэлементов, большое содержание белка и быстрое приготовление. Готовится блюдо примерно в течение получаса, что очень важно для многих хозяек.

Список продуктов:

Филе куриное – 550 гр.;



Брокколи – 420 гр.;Сыр твердых сортов – 120 гр.;Сливки 20% — 1 стакан;Рис – 200 гр.;Соль и перец.

Как приготовить капусту брокколи быстро и вкусно:

Отварите куриное филе, параллельно также отварите рис и брокколи. Филе варится в течение получаса, рис минут 20, а брокколи около пяти минут. Обычно на пачке имеется инструкция по приготовлению капусты. Как только все ингредиенты сварятся их необходимо смешать в большой посудине. Затем сверху посыпать тертым сыром, добавить соль и перец.

Следующий важный шаг – залейте массу сливками и несколько раз перемешайте. Предварительно форму для запекания обязательно смажьте маслом. Всю смесь размещаем в форме, при этом не забудьте оставить немного тертого сыра, которым мы засыпаем уже готовое блюдо. Запекаем в духовом шкафу в течение 15-20 минут при температурном режиме 190 градусов. Волшебное блюдо готово к дегустации.

Овощное «стир-фрай»

Изысканное блюдо для праздничного стола. Представленное блюдо прекрасно подойдет для вегетарианцев и тех, кто следит за питанием и предпочитает полезную и безопасную пищу. Время приготовления составляет чуть более 35 минут, не считая подготовительных мероприятий.

Список продуктов:

Капуста – 360 гр.;

Спаржа – 340 гр.;

Кабачок маленький – 1 шт.;

Грибы шампиньоны – 220 гр.;

Рис коричневый – 1,5 стакана;



Кунжутное масло – ½ ч. л.;Сахар – ½ ч. л.;Соевый соус – 1,5 ст. л.;Масло растительное – 1,5 ст. л.;Измельченный имбирь – 1 ч. л.;Семена кунжута – 1,5 ст. л.;Зеленый лук, красный перец сушеный.

Вначале готовится соус. В миске соединяют кунжутное масло, сахар, соевый соус и перец по желанию. Параллельно в это время в большой сковороде на сильном огне необходимо прожарить чеснок и имбирь в течение 20-30 секунд, затем закинуть туда капусту и спаржу и жарить в течение 2-3 минут. Прожаренные овощи положить в отдельную посуду.

Следующим шагом потребуется пожарить грибы и кабачки на той же сковороде. Жарятся они на сильном огне в течение двух минут. Затем овощи, которые мы выложили в отдельную посуду, добавить обратно в сковороду. Закинуть туда же зелень и все несколько раз перемешать. В заключении залить массу приготовленным соусом. В этот период необходимо все помешивать в течение минуты.

Вкусно обжаренные овощи обычно подаются вместе с отварным рисом. Можно использовать и другой гарнир, все зависит от ваших предпочтений. Самое главное здесь следовать инструкции по приготовлению и не переварить овощи, особенно соцветия брокколи.

Куриные сердечки с овощами

Восхитительное и полезное блюдо. Один из самых вкусных и легких рецептов приготовления брокколи.

Список продуктов:

Сердечки – 420 гр.;

Брокколи – 220 гр.;

Кабачок – 1 шт.;



Морковь – 1 шт.;Лук – 1 шт.;Масло – 3,5 ст. л.;Чеснок – 3 зуб.;Соль, перец, специи.

Рецепт простого блюда из брокколи:

Сердечки тщательно промыть и разрезать пополам, обжарить на сковороде, предварительно посолив. Как только сердечки немного прожарились необходимо уменьшить огонь, добавить немного воды и потушить их под крышкой. Параллельно порежьте мелко лук и натрите морковь, после чего закиньте овощи к сердечкам. Время тушения составляет около 6-7 минут.

Следующим этапом потребуется нарезать кабачок и добавить к основному блюду. Возможно, нужно будет добавить немного воды, чтобы вся масса хорошо протушилась. Затем туда же добавляем чеснок для придания более пикантного вкуса. Параллельно варим брокколи в течение 3-4 минут, можно чуть дольше, главное ее не переварить. В заключении капусту смешиваем с сердечками и овощами. Пикантное блюдо готово к подаче.

Попробуйте вкуснейшую капусту брокколи. Сделайте свою рацион максимально полезным, восполнив его необходимыми минералами и витаминами!

Источник: chefmarket.ru