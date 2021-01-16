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Здоровье / Общество

Кому категорически запрещено есть мед, рассказал врач

13:30 16.01.2021 Фото: pixnio.com
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Из-за меда могут обостриться заболевания желудочно-кишечного тракта, например панкреатит.

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, чем опасен мед и кому следует от него отказаться

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, чем опасен мед и кому следует от него отказаться.
В беседе с телеканалом "Звезда" специалист отметил, что с этим продуктом часто связывают завышенные ожидания и приписывают ему различные полезные свойства.

"Считают, что мед содержит какое-то большое количество биофакторов, которые стимулируют регенерацию, оказывают какое-то бактерицидное или вирусоцидное действие. Вот это обычно не соответствует действительности", — пояснил врач.

Гинзбург подчеркнул, что по составу мед намного богаче сахара, но считать его "эликсиром здоровья" не стоит.

"Мед к чаю какую-то свою функцию выполняет. Возникает такой эффект согревающий, эффект тонизирующий, отчасти связанный с самим чаем", — рассказал диетолог.
Собеседник предостерег от употребления меда детьми до трех лет, так как этот продукт может вызывать аллергию, и призвал придерживаться детского питания.
"Это не значит, что на детей до трех лет мед действует удручающе плохо, а на следующий день, когда им исполнилось три, уже не плохо", — подчеркнул Гинзбург.

Кроме того, от меда, как и от сахара, следует отказаться людям с ожирением, гипертонией, проблемами с давлением и жировым гепатозом печени.
"Просто нужно и от сахара, и от меда воздерживаться тоже", — посоветовал врач.
Из-за меда могут обостриться заболевания желудочно-кишечного тракта, например панкреатит.
"Если у человека такая реакция есть, ему лучше от меда воздерживаться", — подытожил Гинзбург.

Источник: ria.ru

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