Навруз 2021: Дата праздника и традиции персидского нового года

Наши предки отмечали Навруз 2 недели. В последний день все собирались в поле, чтобы встретить праздник.

Символ праздника

Навруз — древний праздник, который отмечается до сих пор. Торжество посвящено приходу весны, ведь именно это время года ассоциируется с началом чего-то нового. Когда-то праздник отмечали только тюркские и персидские народы. Однако сейчас торжество проводится и в других странах. Когда Навруз в 2021 году будет отмечаться во всем мире и о традициях праздника — узнайте далее.

Как отмечается праздник

Традиционно к персидскому Новому году начинают готовиться за несколько недель до торжества. При этом каждый вторник посвящали определенной стихии. А спустя месяц говорили, что завершает подготовку главный элемент торжества — возрождение. Именно он и сейчас считается символом Навруза.

В течение 4 недель каждый старается отдать долги, а также наводит порядок не только дома, но и в голове. Кроме того, люди заранее планируют праздничное меню.

Согласно ритуала, на новогодний стол ставят крашеные яйца, свечи и зеркала. А еда должна состоять из 6 элементов, названия которых начинаются с буквы «С». На каждом столе обязательно присутствуют:

Себ. Символизирует здоровье. Сабза. Представляет собой пророщенную пшеницу. Символизирует новую жизнь, добро и успех. Сирко. Олицетворяет покорность и согласие. Сир. Защищает дом от темных сил и недругов. Сумах. Олицетворяет надежду и справедливость. Суманак. Одаряет богатым урожаем и силой. Санджид. Символизирует спокойствие, разум и мудрость.

Особое внимание уделяется свечам. Они символизируют огонь, который защищает человека от злых сил. Не менее важный элемент праздника — проросшие ростки пшеницы. Их обязательно подвязывают красной лентой, после чего украшают дом и праздничный стол.

Новый год встречают исключительно в чистом доме. Люди верят, что это помогает привлечь удачу и счастье. Поэтому стараются избавиться от старых вещей, чтобы освободить место для новых событий. Некоторые даже делают ремонт. Чаще всего ограничиваются обновлением стен и полов. Для этого разные народы используют краску.

После этого люди начинают «работать» со своей душой: стараются отпустить негатив, решить текущие проблемы и забыть об обидах. Также они полностью раскаиваются в своих грехах, чтобы войти в новый год с чистой совестью и душой.

Традиции праздника

Многие обычаи праздника сохранились до сих пор. Наши предки отмечали Навруз 2 недели. В последний день все собирались в поле, чтобы встретить праздник. Согласно поверьям, это помогало обрести благополучие и достаток на весь предстоящий год.

Сейчас каждый народ имеет свои традиции, которые основываются на исторических фактах и философских размышлениях. Однако в каждой стране, в которой отмечается торжество, принято собираться большой семьей. Это помогает разным поколениям объединиться и отпраздновать персидский Новый год.

До сих пор сохраняется традиция разжигать костер. Через него необходимо перепрыгнуть 7 раз. Это поможет человеку приобрести колоссальный жизненный опыт и уверенность в себе. В Средней Азии устраивают факельные шествия, которые сопровождаются игрой на музыкальных инструментах. А в Азербайджане люди собираются на холмах, разжигают костры и поют национальные песни.

Навруз не теряет своей актуальности в современной жизни. Люди по-прежнему гадают из года в год, надеясь на изменения в своей жизни. Например, девушки бросают за спину ботинок и смотрят, куда направлен носок обуви. Если атрибут оказался рядом с дверью, значит, молодую особу ждет долгожданный переезд к избраннику.

Женщины стараются сшить для всей семьи новую одежду, чтобы начать год с чистого листа. Но если нет такой возможности, то тщательно стирают вещи, чтобы они выглядели достойно. Еще принято украшать дом ветками гранатового дерева и яблони.

Сам праздник всегда проходит ярко, весело и незабываемо. Как только семьи отпразднуют торжество в узком кругу, они выходят на народные гулянья, которые сопровождаются танцами, песнями, захватывающими номерами.

Некоторые женщины ходят под окном, чтобы подслушать чужие разговоры и, используя отдельные фразы, предсказывают будущее.

Когда празднуется

21 марта — день, когда Навруз будут отмечать в 2021 году. Это единая для всех дата, которая не меняется у разных народов. Единственное, что могут выбирать люди, это традиции.

Итоги

Теперь каждый знает, какого числа в 2021 году будет отмечаться персидский новый год. Этот праздник имеет множество традиций и обычаев, которые соблюдаются даже сейчас. Однако необязательно придерживаться всех правил. Каждый человек может выбрать те традиции, которые будут ему по душе.

Источник: kleo.ru