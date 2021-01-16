Заразились сразу 79 врачей после прививки Pfizer от коронавируса

Коронавирусную инфекцию выявили у 79 врачей вильнюсской клиники Сантара, получивших первую дозу вакцины BioNTech и Pfizer, заведующая центром инфекционных заболеваний клиники, профессор Лигита Янчорене объяснила причину случившегося.
Как передал в пятницу портал "Делфи", "в клинике Сантара 79 врачей, получивших первую дозу вакцины BioNTech и Pfizer, заражены коронавирусной инфекцией".
Клиника Сантара в пятницу распространила видео, на котором Янчорене объясняет причину случившегося. "Следует сказать, что это не связано с вакциной, возможно, у этих людей уже был вирус на момент вакцинации. Рассматривая регистрационные исследования вакцины, становится ясно, что после первой дозы вакцины риск (заболевания) снижается до 20% всего через 12 дней", - рассказывает на видео Янчорене.
Профессор подчеркивает, что обещанная разработчиками вакцины 95-процентная устойчивость к вирусу может быть достигнута только через семь дней после второй вакцинации. "Другими словами, 80% людей, вакцинированных исследуемой вакциной, больше не подвергаются риску заражения. Но 95-процентная эффективность достигается только после второй дозы вакцины. Как известно, вакцинация проводится через три недели, а риск заражения сохраняется семь дней и остается только у 5% вакцинированных", - уверена профессор.