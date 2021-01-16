16.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Новые выплаты из-за коронавируса нужны россиянам в 2021 году, убежден Кудрин: Год не будет легче 2020-го

14:11 16.01.2021 Фото: ГД
0

Глава Счетной палаты напомнил о задаче по снижению бедности и необходимости структурных реформ. А также предрек третью волну коронавирусной инфекции.

% name% title
Кудрин заявил, что 2021 год будет не легче прошлого

Председатель Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин считает, что 2021 год будет не легче прошлого из-за пандемии коронавируса, третья волна которого может быть сильнее предыдущей.

"2021 год, видимо, не будет намного легче. И то, что мы видим в европейских странах - оно, как правило, потом позже приходит и к нам. Это третья волна. То есть вторую волну уже дождались, идет третья волна пандемии. И возможно, она будет не слабее второй, как минимум, а может быть, и больше. Поэтому расслабляться не удастся и благоприятного режима не будет",- сказал Кудрин на брифинге в рамках Гайдаровского форума в пятницу.

Он отметил: прогнозы о том, что рост экономики может начаться уже в конце прошлого года, не оправдались.

"То есть все думали, что у нас с IV квартала начнется рост. Сейчас трудно сказать, но, слава богу, нет такого глубокого падения, но и не будет большого роста (экономики). То есть это будет сложный год", - сказал Кудрин.

В этом году необходимо будет предпринять "какие-то новые шаги", считает Кудрин, отметив продление многих мер поддержки, введенных в прошлом году, что потребует дополнительных бюджетных трат.

"Год будет по-прежнему сильно связан с сохранением или продолжением пандемии, нужно будет продлевать многие меры (поддержки), поэтому это будет достаточно дорого. Нужны новые, дополнительные какие-то шаги в стратегии борьбы с кризисом", - резюмировал он.

Кудрин также напомнил о задаче по снижению бедности и необходимости структурных реформ. "Мы не должны забывать, что у нас сохраняется большое число бедных, в том числе связанных с ростом пандемии. И нам нужны структурные реформы. От них никак не уйти. Все равно, хоть откладываем их, но к ним придется возвращаться", - отметил глава Счетной палаты.

выплаты коронавирус прогнозы реформы рост экономики Алексей Кудрин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда начнется рост экономики?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Избивавший свою пленницу за отказ от секса получил тюремный срок
15:30 16-01-2021
Избивавший свою пленницу за отказ от секса получил тюремный срок
Как будем отдыхать в феврале 2021 года? 23 февраля перенесут?
15:20 16-01-2021
Как будем отдыхать в феврале 2021 года? 23 февраля перенесут?
БердскНовых заразившихся и умерших от коронавируса за сутки на 16 января в Новосибирской области посчитал оперштаб
15:09 16-01-2021
Новых заразившихся и умерших от коронавируса за сутки на 16 января в Новосибирской области посчитал оперштаб
Новые категории включил для вакцинации от коронавируса в Москве с 19 января 2021 мэр Собянин
14:59 16-01-2021
Новые категории включил для вакцинации от коронавируса в Москве с 19 января 2021 мэр Собянин
Новую схему индексации пенсий предложили в Госдуме. Что изменят? 1
14:50 16-01-2021
Новую схему индексации пенсий предложили в Госдуме. Что изменят?
Перебои с поставками масла и сахара по низким ценам наблюдаются ли в России, ответил глава Минпромторга
14:29 16-01-2021
Перебои с поставками масла и сахара по низким ценам наблюдаются ли в России, ответил глава Минпромторга
Как увеличили пособия малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет в 2021 году? Рассказываем
14:20 16-01-2021
Как увеличили пособия малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет в 2021 году? Рассказываем
Новые выплаты из-за коронавируса нужны россиянам в 2021 году, убежден Кудрин: Год не будет легче 2020-го
14:11 16-01-2021
Новые выплаты из-за коронавируса нужны россиянам в 2021 году, убежден Кудрин: Год не будет легче 2020-го
Как посадить лук севок в открытый грунт весной 2021 года
14:00 16-01-2021
Как посадить лук севок в открытый грунт весной 2021 года
БердскГде можно окунуться в прорубь на Крещение 19 января 2021 в Новосибирской области. В списке мест Бердска нет
13:46 16-01-2021
Где можно окунуться в прорубь на Крещение 19 января 2021 в Новосибирской области. В списке мест Бердска нет