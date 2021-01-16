16.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Серьезно потеплеет в Бердске: ослабление морозов обещают с 16 января 2021 синоптики

08:20 16.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

в Субботу будет облачно с прояснениями. А в ночь на воскресенье, как обещают синоптики, в Бердске ожидается серьезное повышение температуры. Но будет ветрено.

% name% title
Накануне Бердск завалило снегом

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки в Новосибирской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по северо-западу местами небольшой снег, ночью и утром местами изморозь, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы до -15 м/с. Температура воздуха: ослабление морозов -17, -22 местами до -28, днём -5, -10°С, местами до -15°С.

Предполагается, что в Бердске днем 16 января столбик термометра поднимется до отметки -12 градусов. Будет облачно с прояснениями. А в ночь на воскресенье, как обещают синоптики, в Бердске ожидается серьезное потепление. 17 января температура будет выше минус 10 градусов, пройдет небольшой снег. В выходные бердчане почувствуют сильный ветер.

гидрометцентр завалило снегом мороз потепление сильный ветер синоптики температура
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Можно будет погулять в субботу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

16 января - Всемирный день «The Beatles». Краткая история знаменитой группы
09:00 16-01-2021
16 января - Всемирный день «The Beatles». Краткая история знаменитой группы
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 января 2021 в России и мире
08:50 16-01-2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 января 2021 в России и мире
Раскрыто, кто получит пенсию больше 30 000 рублей в 2021 году
08:49 16-01-2021
Раскрыто, кто получит пенсию больше 30 000 рублей в 2021 году
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 16 января 2021 года для всех знаков зодиака
08:43 16-01-2021
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 16 января 2021 года для всех знаков зодиака
День Ледовара-2021 отмечается 16 января: История особенной даты и традиции
08:30 16-01-2021
День Ледовара-2021 отмечается 16 января: История особенной даты и традиции
БердскСерьезно потеплеет в Бердске: ослабление морозов обещают с 16 января 2021 синоптики
08:20 16-01-2021
Серьезно потеплеет в Бердске: ослабление морозов обещают с 16 января 2021 синоптики
Какой сегодня церковный праздник? Что категорически нельзя делать 16 января 2021 года на Гордея
08:00 16-01-2021
Какой сегодня церковный праздник? Что категорически нельзя делать 16 января 2021 года на Гордея
Сегодня именины: 16 января отмечается 3 именин по церковному календарю
07:10 16-01-2021
Сегодня именины: 16 января отмечается 3 именин по церковному календарю
Эти знаки Зодиака станут сказочно богаты в 2021 году
05:00 16-01-2021
Эти знаки Зодиака станут сказочно богаты в 2021 году
"Огненная в каждой клеточке тела": Maruv выпустила коллекцию БДСМ-белья
04:00 16-01-2021