Серьезно потеплеет в Бердске: ослабление морозов обещают с 16 января 2021 синоптики

в Субботу будет облачно с прояснениями. А в ночь на воскресенье, как обещают синоптики, в Бердске ожидается серьезное повышение температуры. Но будет ветрено.

Накануне Бердск завалило снегом

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки в Новосибирской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по северо-западу местами небольшой снег, ночью и утром местами изморозь, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы до -15 м/с. Температура воздуха: ослабление морозов -17, -22 местами до -28, днём -5, -10°С, местами до -15°С.

Предполагается, что в Бердске днем 16 января столбик термометра поднимется до отметки -12 градусов. Будет облачно с прояснениями. А в ночь на воскресенье, как обещают синоптики, в Бердске ожидается серьезное потепление. 17 января температура будет выше минус 10 градусов, пройдет небольшой снег. В выходные бердчане почувствуют сильный ветер.