Как замолосолить огурцы в пакете за 6 часов

Такие огурчики можно готовить с вечера перед застольем

Перец острый (по желанию) - по вкусу

Как приготовить малосольные огурцы в пакете (за 6 часов): Обрезать края огурцов с двух сторон.

Переложить огурцы в пакет, можно использовать любой пакет, главное, достаточно плотный, чтобы не порвался. Добавить укроп, соль, сахар, перец, гвоздику, мелко нарезанный чеснок и перец чили, нарезанный колечками. Завязать пакет, все хорошо перемешать.

Оставить солиться при комнатной температуре на 4-6 часов. Если есть возможность, можно периодически перемешивать, чтобы ускорить процесс засолки огурцов.