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Как замолосолить огурцы в пакете за 6 часов

15:50 16.01.2021 Фото: pxhere
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Приготовим малосольные огурцы в пакете, огурчики можно будет кушать спустя 6 часов. Этот способ быстрее и удобнее, чем засолка огурцов в банке.

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Такие огурчики можно готовить с вечера перед застольем
Продукты
Огурцы - 1 кг
Укроп - 1 пучок
Перец душистый горошком - 3 шт.
Перец черный горошком - 8 шт.
Гвоздика - 1 шт.
Соль - 1 ст.л.
Сахар - 1 ч.л.
Чеснок - 1-2 зубчика
Перец острый (по желанию) - по вкусу

Как приготовить малосольные огурцы в пакете (за 6 часов):

Обрезать края огурцов с двух сторон.

Переложить огурцы в пакет, можно использовать любой пакет, главное, достаточно плотный, чтобы не порвался. Добавить укроп, соль, сахар, перец, гвоздику, мелко нарезанный чеснок и перец чили, нарезанный колечками. Завязать пакет, все хорошо перемешать.

Оставить солиться при комнатной температуре на 4-6 часов. Если есть возможность, можно периодически перемешивать, чтобы ускорить процесс засолки огурцов.

Малосольные огурцы в пакете готовы.

Приятного аппетита!

Источник: russianfood

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