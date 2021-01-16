Как замолосолить огурцы в пакете за 6 часов

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Как приготовить малосольные огурцы в пакете (за 6 часов):
Обрезать края огурцов с двух сторон.
Переложить огурцы в пакет, можно использовать любой пакет, главное, достаточно плотный, чтобы не порвался. Добавить укроп, соль, сахар, перец, гвоздику, мелко нарезанный чеснок и перец чили, нарезанный колечками. Завязать пакет, все хорошо перемешать.
Оставить солиться при комнатной температуре на 4-6 часов. Если есть возможность, можно периодически перемешивать, чтобы ускорить процесс засолки огурцов.
Малосольные огурцы в пакете готовы.
Приятного аппетита!
Источник: russianfood