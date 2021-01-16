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Массовые акции на прилет Навального в Россию готовят активисты: Прокуратура предупредила - это нарушение

10:54 16.01.2021 Фото: Внуково
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Ранее оппозиционер заявил о планах вернуться в Москву из Германии 17 января рейсом авиакомпании "Победа". УФСИН сообщило о планах задержать его.

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Навальный вернется 17 января "Победой" во Внуково
В прокуратуре Москвы предупредили о последствиях участия в несогласованных акциях в столичном аэропорту Внуково в воскресенье.
Ранее Алексей Навальный заявил о планах вернуться в Москву из Германии 17 января рейсом авиакомпании "Победа". УФСИН сообщило о планах задержать его до рассмотрения судом вопроса о замене условного срока реальным.

"В сети "Интернет", в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 17 января 2021 года в публичном мероприятии в аэропорту Внуково. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано", — сообщила РИА Новости начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.

Она добавила, что 15 человек, призывающих к участию в этих мероприятиях, получили предостережения о недопустимости нарушения закона.
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От редакции

Что произойдет по прилету Навального?

Аноним, 16 января 2021 11:39
т.е спортсменов можно толпой встречать в порту, или ветерану под балконом петь хору мальчиков и это законно?

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