Массовые акции на прилет Навального в Россию готовят активисты: Прокуратура предупредила - это нарушение

"В сети "Интернет", в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 17 января 2021 года в публичном мероприятии в аэропорту Внуково. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано", — сообщила РИА Новости начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.