Массовые акции на прилет Навального в Россию готовят активисты: Прокуратура предупредила - это нарушение

В прокуратуре Москвы предупредили о последствиях участия в несогласованных акциях в столичном аэропорту Внуково в воскресенье.
Ранее Алексей Навальный заявил о планах вернуться в Москву из Германии 17 января рейсом авиакомпании "Победа". УФСИН сообщило о планах задержать его до рассмотрения судом вопроса о замене условного срока реальным.
"В сети "Интернет", в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 17 января 2021 года в публичном мероприятии в аэропорту Внуково. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано", — сообщила РИА Новости начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.
Она добавила, что 15 человек, призывающих к участию в этих мероприятиях, получили предостережения о недопустимости нарушения закона.